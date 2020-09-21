Два взгляда на евангельский сюжет

1871 год. Петербургская Академия художеств. Тема выпускной конкурсной работы — «Воскрешение дочери Иаира». Среди главных претендентов на медаль и право шесть лет жить за границей за казённый счёт — Илья Репин и Василий Поленов.

Художники принялись за работу. По воспоминаниям Поленова, работа была действительно серьёзной, настоящим творческим сражением.

И Репин, и Поленов великолепно знали сюжет предложенной картины, так как с евангельскими повествованиями были знакомы с детства, и обоих художников привлекал образ Христа, но понимали они его по-разному.

Воскрешение дочери Иаира описано в Евангелии от Марка 5:22–43. Эту тему Репин и Поленов решили совершенно по-разному. Репин выбрал для картины момент до того, как произошло чудо. Вначале он хотел изобразить само чудо, как и Поленов, но работа почему-то «не шла». Репин писал: «Нельзя ли эту же тему — “Смерть дочери Иаира” — … начать по-новому, по живому, как мерещится у меня в воображении эта сцена? Припомню настроение, когда умерла моя сестра Устя, и как это поразило всю семью. И дом, и комнаты — всё как-то потемнело, сжалось в горе и давило». И дальше: «К вечеру картина моя была уже так впечатляюща, что у меня самого проходила какая-то дрожь по спине».

Многие ценители искусства Репина будто видят, как румянец возвращается на лицо девицы, как вздымается её грудь в первом вдохе.

На картине Поленова девочка уже воскресла. Если у Репина эмоции драматические, то у Поленова мы наблюдаем простоту и открытость. Поленов писал: «Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот наивный правдивый рассказ, люблю эту чистоту и высокую этику, люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто всё учение Христа». Поленов не ставил себе задачи изобразить нечто заведомо неземное. Его картина выдержана в духе простоты. Переход от смерти к жизни у него не показан — чудо уже совершилось — а лишь условно обозначен через эмоции героев.

Лично мне и у Репина, и у Поленова Христос кажется каким-то отстранённым, пассивным, неэмоциональным, строгим. Создаётся впечатление, что человеческие чувства Ему чужды, что Он выше эмоций. Мне же верится, что Иисус сострадал, сопереживал, плакал вместе со скорбящими и ликовал вместе с радующимися.

Петербургская Академия художеств поощрила старания обоих художников: Репин и Поленов за свои произведения получили награды — медали и шесть лет жизни за границей на казённый счёт. Искусствоведы часто сравнивают их выпускные картины и, как правило, отдают предпочтение Репину. А какой вариант ближе вам?

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.