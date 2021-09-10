Если не можешь простить

Вы замечали, как быстро прощают дети? Вечером плакали друг от друга, а на утро уже снова вместе. Недаром Иисус учил брать с них пример. Почему же нам, взрослым, так нравится терзаться и прокручивать в памяти неприятные события прошлого? Почему всё чаще люди твердят: «Такое нельзя прощать!»?

Если вы атеист, то простить неплохо хотя бы из эгоистичных соображений: чтобы поберечь собственные нервы. А если вы считаете себя человеком верующим, христианином, то следующие слова Иисуса недвусмысленно говорят о том, что те, кого прощает Небесный Отец, призваны прощать других: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Евангелие от Матфея 6:14, 15).

Вопрос теперь в следующем: нуждаюсь ли я в Божьем прощении? Или я могу с гордо поднятой головой предстать пред Божьим судом, заявляя, что безупречно чист? Как известно, «суд без милости не оказавшему милости» (Библия, Послание Иакова 2:13). Об этом Иисус рассказал притчу (полный текст читайте в статье «Притча о прощении»). Один человек, которому заимодавец простил огромный долг, разыскал того, кто был должен ему гораздо меньше, и стал силой принуждать вернуть занятые деньги. Как бы вы охарактеризовали «коллектора»? Первое слово, приходящее на ум, — неблагодарный. Вместо того чтобы на радостях простить и других, он нетерпеливо требовал назад своё. Хотя сам он был помилован, но упорно не желал миловать другого.

Великий урок этой притчи заключается в резком контрасте между состраданием Бога и жестокосердием человека, в том, что милосердие Божье должно стать для нас мерилом нашей способности к прощению. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»

Мы получаем прощение не потому, что мы прощаем, но когда мы прощаем. В основе подлинного прощения лежит незаслуженная любовь Божья, а наше отношение к другим всегда красноречиво говорит, сделали ли мы эту любовь своей собственной. Именно об этом говорит Христос: «Каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить» (Евангелие от Матфея 7:2).

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.