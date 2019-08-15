Господь хранит нас каждый день!

Уметь замечать Божьи благословения во всём и всегда — настоящее счастье. Там, где кто-то стал бы роптать на Бога, другие видят повод для благодарности.

Каждое утро я начинаю с молитвы и каждый вечер заканчиваю обращением к Гос­поду. Я часто прошу: «Храни, Гос­подь, ангелами святыми меня и моих близких от бед и несчастий в любом месте». При этом иногда я даже не задумываюсь, что Бог каждый день и каждую минуту действительно пребывает в нашей жизни и хранит нас.

В Библии сказано: «Ибо я Гос­подь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: “не бойся, Я помогаю тебе”» (книга пророка Исаии 41:13). И вот, Бог в очередной раз показал мне, как чудны и велики дела Его.

Наша семья проживает в большой станице с населением около 36 тысяч человек. Я работаю в службе социальной защиты. Одной из моих обязанностей является доставка продуктов питания подопечным. Чтобы экономить время и силы, я часто использую личный автомобиль.

Иногда продуктов покупать приходится не очень много, но в тот день заказ был достаточно весомый (порядка 13 кг для трёх подопечных из разных концов станицы). Я в очередной раз порадовалась и поблагодарила Бога за то, что у меня есть автомобиль и мне не придётся несколько раз возвращаться на рынок за покупками.

Утром я загрузила на рынке машину и стала развозить продукты. В общей сложности в этот день мне пришлось проехать 20 – 25 км. Движение в нашей станице достаточно интенсивное: много светофоров, перекрёстков, школ и детских садов.

Закончив обслуживать подопечных, я направилась к себе. На подъезде к дому, я, как обычно, повернула руль, чтобы встать в «карман» возле ворот. В этот момент я услышала удар под левым передним колесом. Подумав, что наехала на камень, я попыталась дать зад­ний ход. Автомобиль дёрнулся, послышался ещё один удар, и машина встала. Я вышла и испытала шок, увидев, что автомобиль буквально «висит» на резине левого колеса, вывернутого из-под машины и стоящего в неестественном положении. Я поняла, что колесо вырвано из крепления. Как сказал муж, рычаг, на котором держалось колесо, просто переломился. Страшно представить, что могло произойти, если бы это случилось на перекрёстке или во время движения по станице.

Вот так удивительным образом Господь хранил и сопровождал меня весь этот день, и только когда я добралась домой, буквально перед самыми воротами случилась опасная поломка. Разве это не чудо?! Спасибо тебе, Гос­подь, за Твою заботу, охрану и присутствие в нашей жизни каждое мгновение!

Галина Соколенко,

ст. Ленинградская,

Краснодарский кр.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2019 г.