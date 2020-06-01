Христианский кроссворд июнь 2020

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По горизонтали: 1. Садовая ягода. 4. Часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. 6. Рифмованные строчки. 8. Совокупность основных, наиболее устойчивых психических свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. 10. Термин, которым принято называть определённое утверждение или концепцию, содержащую в себе противоречивый смысл. 12. Мать отца или матери. 14. Самая толстая мышца сердца, расположенная в среднем его слое и непосредственно участвующая в перекачивании крови. 16. Евангелист. 19. 1 – 2 штуки этого экзотического фрукта полностью утоляют чувство голода и не требуют сочетания с другими продуктами.Особый вид духовной сферы деятельности, основанный на творческом воспроизведении окружающего мира. 23. Профессиональный мыслитель, занимающийся разработкой вопросов мировоззрения. 25. Врач. 28. Мысль, часто неожиданная. 29. Краткий промежуток времени.

По вертикали: 2. Тёплое время года. 3. Вид садовой сливы. 4. Разговор с Богом. 5. Лицо, пользующееся уроками и наставлениями другого в какой-либо области знаний. 7. Десерт восточного происхождения, изготавливаемый из сахара и орехов или семян. 9. Механизм, придуманный человеком для того, чтобы выполнять полезную работу. 11. Служебное место в учреждении или предприятии, связанное с исполнением определённых обязанностей. 13. Резкое или серьёзное изменение в развитии того или иного события. 15. Наблюдение с целью проверки. 17. Естественный водный поток больших размеров с природным течением по руслу от истока до устья. 18. Способности мышления. 20. Один из апостолов. 21. Содействие кому-либо или чему-либо. 24. Мышечный орган в левой части грудной клетки, перекачивающий кровь. 26. То, что отпирает закрытое. 27. Туловище.

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.