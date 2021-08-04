Художник, который рисовал для Христа

«…доколе не изобразится в вас Христос» (Галатам 4:19).

Он блестяще закончил художественное училище, поступил в вуз и проучился несколько лет. Когда же стало известно, что он верующий человек, ему сказали, что он не сможет учиться дальше, не отказавшись от веры. Он вынужден был покинуть институт, но рисовать не перестал. Его звали Анатолий Алексеев.

Анатолий Александрович Алексеев родился в 1927 г. в г. Ростове-на-Дону в семье служителя, пресвитера общины. Его родители были адвентистами седьмого дня с 1910 года. В начале войны нацисты увезли мальчика в Германию, где он работал на заводе. Условия были суровые. Потом он попал в немецкую семью, и там заметили его талант к рисованию. Сначала подросток рисовал всем и на всём, что под руку подворачивалось. Со временем ему стали покупать альбомы, карандаши. Анатолий позже вспоминал: «Немцы научили меня собранности, ответственности. Я понимал, что если буду плохо работать, то меня ждёт наказание». Эта школа подготовила молодого человека к тем испытаниям, которые ему предстояло пережить на родине.

Когда Алексеева отчисляли из вуза, была середина 50-х годов. Руководство настаивало: «Мы не можем позволить, чтобы высшее образование получил верующий». Официально говорили, что идёт сокращение набора, что картины Алексеева не отвечают догматике, которую проповедовала партия. Сколько Анатолий ни боролся за правду, руководство ограничивалось отписками, а ему говорили, что он не может учиться дальше, не отказавшись от веры.

Не закончив вуз, Алексеев был, однако, прекрасным художником. Он устроился в институт физкультуры, где рисовал эскизы людей. Там Анатолия заметил один из крупнейших советских учёных, профессор Синельников, заведующий кафедрой анатомии харьковского медицинского института, и пригласил помогать ему в создании атласа. Атлас анатомии человека, иллюстрированный Анатолием Алексеевым, был признан одним из лучших отечественных атласов. Молодой художник много и ответственно работал, посещал вскрытия, сидел в морге и делал подробнейшие зарисовки мозга, сердца… Все были в восторге от того, что получалось. В результате Алексеев превзошёл своими познаниями в анатомии многих медиков.

Тем временем велось строительство молитвенного дома в г. Ростове-на-Дону. Работали по ночам, чтобы не привлекать лишний раз внимание. Когда Анатолий приехал в родной город и узнал, что средств на строительство больше нет, то ничего не сказал, а через некоторое время, получив хорошие деньги за работу над атласом, привёз их со словами: «На эти деньги можно достроить молитвенный дом».

В 1957 году усилились гонения на верующих, потому что регистрацию церквям давать перестали, а тех, кто был без регистрации, преследовали. В г. Ростове-на-Дону была зарегистрированная община, но верующие в других городах страдали. В эти нелёгкие дни служитель ростовской церкви предложил Анатолию нарисовать картину, изображающую первых христиан, гонимых, скрывающихся в катакомбах, но не оставляющих своего упования. Эта картина была призвана стать поддержкой верующим, которым отказали в регистрации.

Анатолий принялся за работу. Он изобразил апостола Петра в катакомбах. Петру внимают христиане, в образах которых угадываются члены харьковской церкви. На картине и сам Анатолий, и его брат Борис, жена Валя… Люди приходили, позировали. Все лица узнаваемые. Картина получилась великолепная. Глядя на неё, верующие радовались, даже не имея регистрации.

Анатолий принимал непосредственное участие в создании христианских диафильмов. Он не только подготовил множество иллюстраций для них, но и сконструировал устройство для копирования диафильмов, на которые в СССР был большой спрос. Некоторые соработники Алексеева, вместе с ним трудившиеся над диафильмами, были арестованы, но Анатолия это не остановило.

Алексеев проявил себя не только как прекрасный художник, но и как талантливый реставратор. Харьковский национальный медицинский университет и по сей день украшают картины Анатолия Александровича и отреставрированные им репродукции. Среди них — «Видение пророка Иезекииля», репродукция гравюры Гюстава Доре «Иисус исцеляет больных».

В музее вуза хранятся посмертные маски известных людей. Маски профессора Синельникова и художника Анатолия Алексеева лежат рядом.

Лично знавшие Анатолия Александровича говорят, что он не гордился своим талантом, а всегда скромно заканчивал беседу с единоверцами фразой: «Самое главное в жизни — чтобы мы отобразили характер Христа». Даже великие полотна тленны; характер — это единственное, что человек сможет взять с собой в вечность.

По материалам фильма Юрия Захватаева «Художник»

и книги А. А. Опарина «Юбилейный год»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.