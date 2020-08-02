Иисус в храме: что вызвало гнев Сына Божьего

Таким Иисуса ещё не видели… Охваченные ужасом, люди убегали от Его испытующего взгляда. А было это так…

Содержание:

Дом торговли

Глядя в будущее

Таким Иисуса ещё не видели

Храм любви и утешения

Накануне Пасхи Иисус пришёл в Иерусалим. В праздничные дни здесь собиралось великое множество паломников со всех концов Палестины и даже из дальних стран. Далеко не все могли привести с собой жертвенных животных, им-то и предлагали животных торговцы, расположившиеся во внешнем дворе храма. Здесь деньги других стран обменивались на храмовые монеты.

Дом торговли

Обмен денег открывал возможность для мошенничества и вымогательства и превратился в позорную торговлю, которая была источником доходов для священников. Дельцы назначали баснословные цены за продаваемых животных и делили прибыль со священниками и старейшинами, которые таким образом обогащались за счёт народа. Приходящих на поклонение учили, что, если они не принесут жертву, благословения Божьего не будет на их детях и на их землях. Так священники фактически вынуждали паломников покупать жертвенных животных втридорога.

Во время Пасхи доходы храма были колоссальными. Из-за этой торговли храм напоминал скорее скотный двор, нежели святой дом Божий. Громкие крики торговцев смешивались с мычанием коров, блеянием овец, воркованием голубей. Повсюду раздавался звон монет и слышались базарные перепалки. Стоял такой гам, что это мешало молящимся. Слова, обращённые к Всевышнему, тонули в шуме, наполняющем храм.

Иудеи очень гордились своей набожностью. Они почитали свой храм, и каждое неуважительное слово о нём воспринимали как богохульство. Они строго исполняли обряды. Но желание обогатиться заглушало голос совести. Вряд ли они осознавали, насколько далеко такое богослужение от первоначально заповеданного им Самим Богом.

Место, где людям является Бог, свято. Территория Божьего храма должна почитаться священной. Но в погоне за наживой это как-то забылось.

На праздник в Иерусалим стекались немощные, бедняки и падшие духом. Сюда брели слепые, хромые, глухие, некоторых приносили на носилках. У многих из них не было средств не только на самую скромную жертву Господу, но даже на кусок хлеба. Требования священников приводили их в отчаяние. Бедные, больные, умирающие тщетно просили о милости. Служители храма оставались глухи к их мольбам.

Вот какое зрелище открылось Иисусу, когда Он вошёл в храм. На Его глазах совершались нечестные сделки. Он видел отчаяние бедных, которые верили, что без пролития жертвенной крови их грехи не будут прощены. Его потрясло, что внешний двор Его храма превращён в базар. Святое место заполонили менялы.

Христос понимал — нужно что-то предпринять. Людей обязывали исполнять многочисленные церемонии, не разъясняя им должным образом их значение. Приходящие на поклонение приносили жертву, не сознавая, что она служит прообразом одной совершенной Жертвы. Настоящим Агнцем Божиим, на Которого указывало храмовое служение, был Иисус. Он стоял среди народа неузнанный, здесь почитали не Его!

Глядя в будущее

Стоя на ступенях храма, Христос испытующе оглядывает всё вокруг. Его взору открывается будущее, плывут навстречу столетия. Он видит, как священники и вожди лишают нуждающихся всех прав и запрещают проповедовать Евангелие бедным. Как любовь Божью заслоняют от грешников и торгуют Его благодатью. Как за обрядами теряется суть. Как за деньги обещают прощение грехов и спасение. Как горят купленные свечи, а сердца остаются потухшими…

Таким Иисуса ещё не видели

На лице Христа негодование. Он весь — воплощение власти и силы. Он привлекает всеобщее внимание. Храмовые торговцы забывают о своём деле и не могут отвести взгляд от Иисуса. Этот Человек читает их сокровенные мысли, знает их тайные побуждения! Хочется закрыть лицо, точно на нём написаны все их злые дела.

Шум стих. Смолкли голоса продающих и покупающих. С каждой минутой тишина становится всё тягостнее. Благоговейный страх овладевает собравшимися, будто они предстали перед судом Божьим. Божественная суть Христа открывается, преодолевая земную плоть, человеческое естество. Иисус окидывает взглядом толпу, и каждый чувствует на себе Его испытующий взор. Божественный свет освещает Его лицо. Вот Он начинает говорить, и Его ясный, звучный голос гулко звучит в храме: «Возьмите это отсюда, и дом Отца Моего не делайте домом торговли».

Медленно спускаясь по ступеням и подняв бич из верёвок, подобранных у входа, Иисус приказывает торговцам удалиться с территории храма. С невиданной силой и суровостью Он опрокидывает столы менял. Монеты со звоном рассыпаются на мраморном полу. Никто не осмеливается перечить или возмущаться. Иисус никого не ударил, но в Его руке пучок верёвок выглядит подобно огненному мечу. Служители храма, священники-спекулянты, менялы и торговцы со своими овцами и волами бегут прочь с одной единственной мыслью — избавиться от стыда, который они почувствовали в Его присутствии.

Все потрясены поведением Учителя, так не похожим на обычное. Они вспоминают написанное о Нём: «Ревность по доме Твоём снедает Меня» (Библия, книга Псалтирь 68:10). Вскоре храм пустеет. На том месте, где только что царило замешательство, водворяется торжественная тишина. Присутствие Господа освятило храм.

Храм любви и утешения

Некоторое время спустя убежавшие постепенно возвратились обратно. Но как же изменился храм в их отсутствие! Бедняки не убежали с остальными. Они теснились вокруг Иисуса, лицо Которого выражало любовь и сострадание. Простые люди шли к Христу, настойчиво взывая: «Учитель, благослови меня». Иисус слышал каждый вопль. С жалостью, превосходящей чувства самой нежной матери, Он склонялся над страдающими детьми. Всем уделил внимание. Все получили исцеление от болезней. Уста немых отверзались, и они славили Господа. Слепые прозревали, чтобы увидеть лицо Исцелителя, сердца страдальцев обретали радость.

Люди рассказывали Иисусу о своих страданиях, о несбывшихся надеждах, мучительных днях и бессонных ночах. И когда им казалось, что угасает последний луч надежды, Христос исцелил их. Надежда и радость наполняли сердца. Мир воцарялся в душах. Исцелённые телесно и духовно, люди возвращались домой с вестью о великой любви Иисуса.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.

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