«Добро победит!», или истории о бескорыстии

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Этот праздник появился не так давно, но его уже признают и отмечают люди по всему миру. Приятно видеть, что к такому важному качеству привлекается всё больше внимания. Жаль только, что этот праздник длится всего один день.

«Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты», — сказал однажды знаменитый Людвиг ван Бетховен. Считаете ли и вы так же? И верите ли вы в бескорыстную доброту? Или, быть может, вы редко с ней встречаетесь? Читайте истории о бескорыстных поступках разных людей:

Водитель школьного автобуса в США сделал подарки 70 ученикам

Это история про водителя школьного автобуса, который нашёл прекрасный способ порадовать школьников перед Рождеством.

Официант кормил посетителя, не зная, что за ним наблюдают

А этот поступок ещё более интересен. Стали бы вы кормить незнакомца с ложки, как это сделал Алекс Руиз?

Спасибо за доброту!

Собранные в этой статье истории рассказали наши соотечественники. Все эти примеры так и заряжают позитивом!

Трогательные истории о доброте

Здесь вы найдёте ещё несколько коротких рассказов. Надеюсь, они вдохновят вас!

Ты можешь оказать помощь

Если вы тоже хотите оказать кому-то помощь, но не знаете, как и где, предлагаю почитать эту статью. Быть может, в ней вы найдёте именно то, что нужно.

Я знаю, добро победит! Доброго дня и доброго года!

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2019 г.