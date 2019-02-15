«Добро победит!», или истории о бескорыстии

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Этот праздник появился не так давно, но его уже признают и отмечают люди по всему миру. Приятно видеть, что к такому важному качеству привлекается всё больше внимания. Жаль только, что этот праздник длится всего один день.
«Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты», — сказал однажды знаменитый Людвиг ван Бетховен. Считаете ли и вы так же? И верите ли вы в бескорыстную доброту? Или, быть может, вы редко с ней встречаетесь? Читайте истории о бескорыстных поступках разных людей:
Водитель школьного автобуса в США сделал подарки 70 ученикам
Это история про водителя школьного автобуса, который нашёл прекрасный способ порадовать школьников перед Рождеством.
Официант кормил посетителя, не зная, что за ним наблюдают
А этот поступок ещё более интересен. Стали бы вы кормить незнакомца с ложки, как это сделал Алекс Руиз?
Спасибо за доброту!
Собранные в этой статье истории рассказали наши соотечественники. Все эти примеры так и заряжают позитивом!
Трогательные истории о доброте
Здесь вы найдёте ещё несколько коротких рассказов. Надеюсь, они вдохновят вас!
Ты можешь оказать помощь
Если вы тоже хотите оказать кому-то помощь, но не знаете, как и где, предлагаю почитать эту статью. Быть может, в ней вы найдёте именно то, что нужно.
Я знаю, добро победит! Доброго дня и доброго года!