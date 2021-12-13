Как я нашла Божью церковь

Скоропостижная смерть матери, плохой сон родственника, связанные с этим страхи и тревоги, долгие духовные искания, вопль души к Богу, страстное желание разобраться во всём, прочитать Библию — Галина честно рассказывает о своём пути и открытиях, подаривших мир её сердцу.

В 1980 году в возрасте 43 лет скоропостижно умерла моя мама. Ещё в среду они с отчимом приходили к нам, а в субботу утром её увезли на скорой в реанимацию, и больше я не видела её живой.

У мамы было очень хорошее здоровье, она никогда ничем не болела, а тут раз, и за три дня умерла. Для меня это было шоком! К тому времени я уже была замужем и имела двоих детей, но тоска по маме не давала нормально жить и заботиться о семье. Я впала в тяжёлую депрессию.

В это время моему дяде приснился сон, что будет ещё один покойник и им должна оказаться я. Я настолько близко приняла это к сердцу, что постоянно ждала смерти: боялась мыться в ванной (было страшно задохнуться там), боялась ехать в лифте, боялась замкнутого пространства, боялась съесть лишний кусок хлеба, чтобы не умереть от заворота кишок. Я боялась оставаться одна в квартире: на меня находил такой ужас, что я выбегала на лестничную площадку.

Я понимала, что с этими страхами нужно что-то делать, так как жизнь была невыносимой. Мы с мужем решили пойти на приём к специалисту. Врач выписал мне расслабляющие таблетки, но я боялась их пить, думая, что от них точно умру.

Каждое воскресенье я ходила в православную церковь, чтобы помянуть маму, потому что она мне постоянно снилась и днём, если прилягу, и ночью. Во время таких сновидений меня начинало трясти от страха, так как я считала, что мама хочет забрать меня к себе. Несколько лет я каждое воскресенье заказывала панихиду, ставила свечки, раздавала угощение детям (как меня научили), но улучшений не было.

В церкви какой-то прихожанин дал мне написанную на листе бумаги молитву — 90-й псалом, и, когда мне снилась мама и меня начинало трясти, я вскакивала и начинала читать эту молитву. Тогда всё во мне успокаивалось, я ложилась и дальше спокойно спала.

Однажды по телевизору шла передача, где один человек обвинял всех в том, что они грешны и не соблюдают Божьи заповеди. А другой человек сказал, что есть ещё люди, которые соблюдают Десять заповедей. У меня в сознании отложилось тогда, что есть Божьи заповеди, а я их не знаю и не соблюдаю; может, поэтому мне тяжело.

С этими мыслями в следующее воскресенье я пошла в церковь и попросила дать мне Десять заповедей Божьих. Женщины, продававшие свечи и духовную литературу, сказали мне: «Какие тебе заповеди? Сегодня праздник, ты знаешь это?» Я ответила, что не знаю. Тогда мне указали на церковный календарь: «Пойди и перепиши праздники, чтобы ты знала и соблюдала их». Я подошла к календарю и обнаружила, что там на каждый день недели приходится по два-три праздника. И мне сразу пришла мысль, что Бог не мог нам повелеть соблюдать каждый день как праздник: ведь тогда получается, что мы только праздновать должны, а когда же работать?

Позднее, стоя на службе в церкви, слушая батюшку и в очередной раз не понимая ничего, кроме слов «Господу помолимся», я мысленно помолилась Богу с одним желанием — узнать Божью церковь и соблюдать то, что хочет Бог. «Надо во всём разобраться, — решила я, — и почитать Библию».

Купить Библию в то время было просто нереально, их нигде не было, а если и были, то стоили огромных денег. Я вышла из церкви расстроенная: заповеди мне не дали, потрясение после смерти мамы не проходило, праздники соблюсти нереально. А молитва (90-й псалом) мне помогала и без церкви.

Дома у нас телефона в то время не было, и я ходила иногда к соседке снизу позвонить. Однажды зашла к ней, а на столе у неё лежит БИБЛИЯ! Я просто обомлела — так хотела её почитать! Соседка сказала, что сама только недавно взяла эту Библию, но на недельку согласилась дать.

Я пришла домой, открыла Библию сразу на псалмах и начала читать со слезами, ведь это было то, чего так просила моя душа! Я стала переписывать псалмы, но много не перепишешь за неделю. Пришла я с печалью в сердце к соседке возвращать Библию, а она мне и говорит: «Если хочешь почитать Библию, приходи в церковь, там тебе её дадут, и прочитаешь всю». Я говорю: «Ничего там не дают, я долго туда ходила». Она говорит: «Ты не туда ходила», — и сказала, куда нужно идти. Сначала я испугалась, но соседка, как будто читая мои мысли, добавила: «Не бойся, там в жертву людей не приносят».

У меня было такое огромное желание прочитать Слово Божье, что в ближайший день служения я отправилась за Библией, не думая больше ни о чём плохом! И вот захожу я в коридор, а там висят Десять заповедей!

После служения пастор дал мне Евангелие, книгу «Путь ко Христу» и отдельно распечатанные Десять заповедей! Я всё взяла и с большой радостью пришла домой, начала читать, и у меня началась новая жизнь! Много было и непонятного в Библии, многое приходилось перечитывать, пока всё осознала, поняла и всё улеглось в разуме и сердце. С тех пор я стала спокойно спать, дьявол отступил, потрясение прошло. Слава Великому Господу Богу, что привёл меня в Свою церковь, соблюдающую заповеди и имеющую веру в Спасителя нашего Иисуса Христа!

Галина Осина,

д. Поляна, Ярославская обл.

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.