Всё так задумал в мире Бог

В чудесном плане созиданья,

Чтоб каждый прикоснуться мог

К другому Божьему созданью.

Прикосновение добра

Несла энергия творенья.

Все мысли, взгляды и слова —

Живой любви прикосновенья.

И в нашем празднике греха,

В пространстве жизни угасанья,

Мы сохраняли все века

Способность этого касанья.

Как выраженье слов и глаз,

Как все оттенки отношений…

И даже я могу сейчас

Стать частью ваших ощущений.

Болят разбитые сердца,

Друг друга раня в мире грешном.

В начальном замысле Творца

Такого не было конечно.

Как изменилось в мире всё…

Но неизменно, как в начале,

Мы все ответственность несём

За то, как на других влияли.

Татьяна Хлопкова

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.