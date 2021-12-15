Всё так задумал в мире Бог
В чудесном плане созиданья,
Чтоб каждый прикоснуться мог
К другому Божьему созданью.
Прикосновение добра
Несла энергия творенья.
Все мысли, взгляды и слова —
Живой любви прикосновенья.
И в нашем празднике греха,
В пространстве жизни угасанья,
Мы сохраняли все века
Способность этого касанья.
Как выраженье слов и глаз,
Как все оттенки отношений…
И даже я могу сейчас
Стать частью ваших ощущений.
Болят разбитые сердца,
Друг друга раня в мире грешном.
В начальном замысле Творца
Такого не было конечно.
Как изменилось в мире всё…
Но неизменно, как в начале,
Мы все ответственность несём
За то, как на других влияли.
Татьяна Хлопкова
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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.