Постапокалипсис Библии

В постапокалиптическом жанре литературы мы часто встречаем описание разрушения человеческой цивилизации. Дымящиеся остатки городов, ветер, завывающий среди руин, тяжёлый воздух и тусклое солнце… Тема конца света и гибели человечества не нова. Библейские пророки много веков назад указывали на неминуемый конец земной цивилизации. Каким он будет, что случится с Землёй — об этом написано в Библии.

Содержание:

Признаки конца света и второго пришествия Христа

Дьявол, оставшийся без работы

Праведники возносятся на небо

Новая небесная реальность

События в конце тысячелетнего царства

В Священном Писании апокалипсис описывается как в печальных, так и радостных тонах. Для кого-то он день тьмы, а для кого-то — день света и начала новой жизни. Но давайте обо всём по порядку.

Библия повествует, что жить на новой Земле спасённое человечество будет не сразу. Этому будут предшествовать два события: Второе пришествие Христа и Тысячелетнее царство. Более того, Священное Писание говорит, что воскресение мёртвых будет дважды: при Втором пришествии и по окончании тысячелетия. В первый раз воскреснут все праведники для жизни вечной, а второй раз воскреснут все, для кого уготован суд Божий. Сам Христос говорил об этом: «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

Признаки конца света и второго пришествия Христа

Основными текстами, повествующими о конце мира, считаются слова Христа, предсказывающие Его второй приход на Землю. Об этом мы читаем в 24 главе Евангелия от Матфея. Будут голод, множество войн, болезней и природных катаклизмов. Появятся лжепропроки и люди, называющие себя Христом. Второе пришествие будет внезапным событием и многих застанет врасплох. Оно будет сопровождаться глобальными разрушениями и воскрешением умерших праведников. Все любящие Бога люди, живые и воскресшие, поднимутся на небеса (см. Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:16, 17). В итоге планета, покинутая святыми людьми вместе с Христом, станет мрачным кладбищем былого мира.

Следующий за этим событием период описывается в книге Откровение как заточение сатаны: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет» (Библия, книга Откровение 20:1, 2).

Дьявол, оставшийся без работы

Сатана понесёт ответственность за свои злодеяния. Опустошённая Земля — это конец сатанинским преследованиям: «Дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет» (Библия, книга Откровение 20:3). Поскольку Земля лишена жизни и ему некого искушать, у дьявола будет довольно времени для размышлений. Ему придётся оценить последствия своего восстания против Бога и Его Закона.

Праведники возносятся на небо

Воскресшие праведники вместе с оставшимися в живых святыми будут «восхищены… на облаках в сретение Господу» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 4:17). Христос исполнит Своё обещание, которое Он дал в последние дни земной жизни: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2, 3). Иисус говорит о небесном городе — Новом Иерусалиме, который будет находиться на небе, пока не окончится тысяча лет.

Итак, пока Земля находится в опустошении, на небесах спасённое человечество учится принимать свой новый статус. Это статус священников, судей и царей: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие… Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Библия, книга Откровение 20:4–6).

Новая небесная реальность

Второе пришествие Иисуса Христа — это и радостное, и печальное событие. Спасённые будут глубоко благодарны Богу за то, что теперь они никогда не умрут, но вместе с тем они будут огорчены тем, что рядом с ними не будет некоторых из тех, кого они горячо любили.

Библейский текст недвусмысленно говорит, что спасённые будут судить людей, которых нет с ними: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» (Библия, 1 послание коринфянам 6:2). Это важно, прежде всего, для нас самих, чтобы понять, почему рядом с нами нет наших близких.

Новый небесный мир, в котором мы задержимся на тысячу лет, будет миром, в котором мы ещё будем плакать. Вполне возможно, некоторым понадобится много времени, чтобы принять ту правду, которая не позволила их близким попасть на небеса. Но то, что суд отдан в руки человеческие, говорит о нежелании Бога скрывать от нас что-либо. Он откроет перед нами все записи нашей жизни, а также расскажет индивидуально каждому о судьбе близких ему людей.

У Бога нет «волшебной кнопки», чтобы переключить нас с печали на радость. Он по-прежнему больше всего ценит нашу свободу и наше добровольное желание принять вечную жизнь вместе с Ним. Поэтому на то, чтобы разобраться с делами нашей прошлой жизни: с нашими разводами, вторыми и третьими супругами, потерянными детьми и убийцами, попавшими в рай, нам понадобится много времени. И Библия утешает нас: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (книга Откровение 21:4).

В этом новом мире мы исследуем судьбы и понимаем, почему здесь оказались те, кого мы никак не ожидали встретить, и почему здесь нет тех, кто, казалось бы, достоин небес.

Мы, люди разных культур, разных мировоззрений, разных привычек, будем учиться жить вместе. Воскресшие мужья и жёны, взрослые и дети — для всех откроются новые вызовы и перспективы на всю вечность. И только тогда, когда всё человечество будет готово сказать: «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» (Библия, книга Откровение 15:3), закончится Тысячелетнее небесное царство, и город Новый Иерусалим спустится на грешную Землю. В тот момент произойдёт окончательный суд над дьяволом и воскресшими грешниками.

События в конце тысячелетнего царства

В книге Откровение мы читаем: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы… и собирать их на брань; число их — как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный» (Откровение 20:7, 8). То обстоятельство, что нечестивые, получив жизнь от Бога, вновь восстают против Него и пытаются ниспровергнуть Его царство, подтверждает справедливость Его решения относительно их участи.

«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Библия, книга Откровение 20:9).

Бог сотворит «новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Библия, книга Откровение 21:1). С этой очищенной и воссозданной земли — вечного дома искупленных — Бог навсегда сотрёт печаль, боль и смерть.

Сергей Рягузов

Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьётся один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от Того, Кто сотворил всё. От мельчайшего атома до величайшей галактики — всё одушевлённое и неодушевлённое в своей неомрачённой красоте и совершенной радости провозглашает: «Бог есть любовь».

Эллен Уайт

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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