Крещение Руси и твоё крещение

На высоком холме при въезде в старинный город Владимир стоит памятник «дяде с лошадью». Именно так называют его мои дети. На самом деле это памятник князю Владимиру — крестителю Руси. Что мы, люди взрослые, знаем о крещении Руси и о крещении вообще? Возможно, наши познания — что-то сродни «дяде с лошадью». Не остаёмся ли мы младенцами, когда речь заходит о духовном или о нашей истории? В преддверии Крещения Руси, празднуемого 28 июля, давайте разберёмся, что такое крещение, что произошло в 988 году и произошло ли…

Как и когда пришло христианство на Русь

Эта сенсационная статья собрала рекордное количество просмотров. Почему? Потому что автор аргументировано показывает, что русское христианство пошло не из Византии, а из Болгарии. Откуда же та информация, которую мы получаем из учебников? Дело в том, что греческое духовенство постаралось изгладить самую память о постепенном приходе христианства на Киевскую Русь. Похоже, вполне успешно. Читайте об этом в статье «Как и когда пришло христианство на Русь»

Крещение Руси

Крещение Руси, празднуемое 28 июля (день памяти князя Владимира), относят обычно к 988 году. Впрочем, немало историков сомневаются в достоверности этой даты. Немало спорят и о месте крещения. Но хотя знать место и время Крещения Руси важно, ещё важнее знать, что же приготовило страну к такому важному шагу? Скорее всего, версия автора статьи «Крещение Руси» покажется вам новой и необычной.

Кирилл и Мефодий – распространители христианства

Мы знаем Кирилла и Мефодия, в первую очередь, как создателей алфавита. Кто-то, возможно, слышал, что они занимались переводом Библии. А из этой статьи о Кирилле и Мефодии вы узнаете о том, какую грандиозную роль братья-просветители сыграли в подготовке почвы для общей христианизации Древней Руси.

Крещение: обряд или изменение жизни?

Для чего человеку креститься? Многие воспринимают крещение как некий оберег. Но даже без глубоких размышлений понятно, что в этом случае слишком «дешёвой» получается благодать Создателя: покрестился в пелёнках — и до смерти ты христианин с Божьим покровительством. Каков же истинный смысл крещения?

Давайте верить так, как хочет Бог!

Если уж быть честными, то вера наших отцов — это язычество. Насаждённое против воли многих православие — не родная религия Руси. Предлагаемая статья — небольшой ликбез для тех, кто считает себя христианами, а также приглашение к осознанному выбору. Читайте далее.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2019 г.