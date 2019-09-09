Глобализация. Над тобой работают

В мире зреет самый грандиозный проект за всю историю человечества, именуемый как Новый мировой порядок. В прошлых веках так называемым «мировым империям» не удалось завладеть всем земным шаром, но сегодня на наших глазах воплощается в жизнь последний всемирный проект глобализации, о котором говорит Библия.

Глобализм незаметно, постепенно и бесшумно опутывает своими сетями ничего не подозревающий мир, затягивая всё туже нити и воплощая в жизнь лелеемый на протяжении многих веков план по созданию мировой империи.

Глобалисты стремятся создать свою модель мироустройства путём централизации мировой политической и религиозной власти, централизации мирового капитала и тотального контроля над всеми областями жизнедеятельности человеческого сообщества. Навязываемая идея объединения государств вытекает якобы из необходимости защиты общечеловеческих интересов выживания в условиях усиливающегося терроризма и надвигающихся экономических и экологических кризисов. Эпоха демократических свобод постепенно уступает место эпохе тоталитарного контроля во имя безопасности. Телефонные разговоры, общение в соцсетях, банковские счета и денежные операции, запросы в поисковике, покупки, наши болезни и диагнозы — всё под контролем. В мире происходят интенсивные глобальные процессы, которые вторгаются во все сферы человеческой жизни. Они охватывают все материки и достигают самых отдалённых мест планеты. Сегодня некогда непреодолимые расстояния перестали быть таковыми благодаря техническому прогрессу. Об этом говорит пророчество: «Концы земли… сблизились и сошлись» (Биб-

лия, книга пророка Исаии 41:5).

Через перемещение огромных масс населения из одной части света в другую, из экономически слаборазвитых стран в страны с более высоким уровнем жизни, происходит смешение рас, народов, национальностей, культур и обычаев.

Впервые за прошедшие тысячелетия человеческой истории весь мир стал единым информационным пространством. Всё, что происходит где-то на земле, тут же становится известным во всех концах мира.

Земной шар стал похож на большое общежитие, в котором люди слушают одну и ту же поп-музыку, смотрят одни и те же фильмы, едят одну и ту же пищу быстрого приготовления, болеют одинаковыми старыми и новыми болезнями. История и границы перекраиваются. Изменение всего жизнеустройства идёт полным ходом.

Наблюдая за стремительно происходящими в мире процессами, можно сделать следующий вывод: ныне на земле создалась экстремальная ситуация, которую не переживало ни одно из прошлых поколений землян. Слово Божье говорит об этом: «Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (книга Откровение 12:12), — вот почему он подвергает дотоле небывалой массированной атаке человеческую личность во всей её совокупности (тело, нравственную сферу жизни, религиозные устои, семью и человеческое сообщество в целом).

Почему надвигающийся кризис «врасплох» застаёт наш мир? Главная причина, ослепившая и ослабившая человека и общество, состоит в том, что человечество утратило историческую память своего происхождения.

Что же означает потеря исторической памяти?

Предположим, вы отправились поездом в дальний путь, удобно разместились в купе. С вами едет ещё один пассажир, сидящий напротив. Постепенно завязывается разговор и на ваш вопрос: откуда едет спутник, он, пожав плечами, отвечает, что не может вспомнить, откуда (понятно, что вас это удивляет). Но ведёт он себя вполне нормально: вежлив с вами, выходит курить на остановках; он аккуратно одет и чисто выбрит, охотно поддерживает разговор. Через некоторое время вы задаёте ещё один вопрос — куда он едет. «А я сам не знаю, куда еду. Еду и еду…» Теперь вы убеждены, что с попутчиком происходит что-то неладное; видимо у него болезнь потери памяти.

Большинство населения нашей планеты не знает, когда и как произошёл род человеческий, откуда и куда идёт, и каково его будущее. Воистину это роковая болезнь современной цивилизации.

Популярная эволюционная теория отвергла Бога и нравственность.

Через средства массовой информации и новые методы и программы в школах проводится модификация сознания и поведения людей (управление поведением человека без его согласия); формируются вкусы толпы через навязывание масскультуры посредством низкопробных суррогатных произведений (если так можно назвать ту музыку, которая звучит в клубах, в смартфонах молодёжи, и ту «литературу», от которой ломятся прилавки киосков).

Очень часто СМИ создают ситуацию информационной перегрузки, концентрируя внимание на пустых шоу, футбольных матчах, конкурсах на звание «мисс мира» и т. п. При этом, как известно, блокируются главные духовные способности (эмоциональные, интеллектуальные, творческие). Масскультура создаёт своего рода барьер, выше которого большинство не сможет подняться, так как перегруженный информацией мозг не способен принять тот материал, что находится выше этого барьера. Так формируется человек низкого интеллекта, человек толпы, а по сути — раб и слуга.

В мире правит «ситуационная этика», ничего общего не имеющая с Божьими заповедями: правильно то, что выгодно и приносит успех. Сегодня мир живёт под лозунгом: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Библия, книга Судей 17:6).

Процессы глобализации коснулись:

• религии: всё более набирает силу и ширится такое религиозное течение, как экуменизм (объединение всех религий под руководством папы римского);

• политики (создание ООН; выдвижение США как единственной сверхдержавы, навязывающей остальным странам свои геополитические планы);

• экономики и финансов (создание единых экономических простран-ств, ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда и т. д.).

Дьявол пытается сделать нас людьми толпы. Иисус же предупредил, что путь большинства широк, многие следуют им в погибель. Напротив, «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:14).

Дорогой друг, путь жизни требует поиска. Этот путь требует ответа на вопросы «Откуда я?» и «Куда я иду?» Если ты Божье дитя, если ты Его творение, то самое время пробудиться и плыть против течения. Самое время искать честные ответы на вопросы бытия не у людей, но у Бога. Время открыть Библию в поиске истины. Эта Книга — компас в изменчивом мире, в ней «сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь» (Библия, книга пророка Михея 6:8). Со страниц Библии Бог говорит, как устоять в последних испытаниях, грядущих на наш мир, как не обмануться, когда большинство поверит заблуждению.

Ростислав Волкославский,

«Золотой век антихриста»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.