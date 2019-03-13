Луна голосует за Творца

Луна — дело домашнее. Её отделяют от нас всего каких-то 384000 км. До неё можно даже дойти пешком, если идти непрерывно в течение 9 лет со скоростью 5 км/час. А на космическом корабле «Аполлон» до неё можно добраться за три дня. Луну фотографировали со всех сторон, по ней ходили астронавты, её грунт и скальные породы анализировали в лабораториях, каждая деталь её рельефа рассмотрена и проименована. Мы знаем о Луне очень много, но вопросов меньше не становится. Напротив, их число растёт, как снежный ком.

Луна — пятый по размеру спутник в Солнечной системе. Но в пропорциональном отношении к планете-хозяйке Луна больше, чем любой другой спутник. Диаметр Луны 3560 км, Земля только в 3,66 раза больше Луны, хотя в 81 раз массивнее её.

Что говорит наука о том, каким образом Земле удалось обзавестись столь крупным и относительно лёгким спутником?

Материалистические гипотезы о возникновении Луны

Согласно теории разделения, высказанной в 1878 году, кусок материи оторвался от быстро вращавшейся расплавленной Земли и превратился в её спутник. В конце 20-х годов прошлого века несостоятельность этой теории стала очевидной. Ей на смену пришли другие: аккреационная теория, согласно которой Луна образовалась из диска плотных частиц, вращавшихся вокруг Земли, и теория целостного захвата, согласно которой гравитационное поле Земли захватило бесхозное небесное тело и превратило его в спутник. В начале 70-х годов все теории были окончательно отвергнуты. Настал момент истины, когда учёные могли публично признать, что они не знают, как и почему Луна оказалась на своём месте.

В середине 70-х годов у планетологов появился новый сценарий. Согласно теории большого столкновения, Луна возникла в результате катастрофического столкновения Земли с крупным небесным телом. Тела столкнулись, разошлись, снова столкнулись и, наконец, объединились. При этом произошёл мощный выброс мантийного вещества, из которого и сформировалась Луна. В другом варианте теории небесное тело врезалось в Землю под скользящим углом. Некоторое количество вещества оторвалось от Земли и разлетелось в пространстве, образовав кольцо обломков, которые, слипшись, сформировали Луну.

В настоящее время теория «большого столкновения» во втором её варианте считается (за неимением лучшего) общепринятой. Но отстаивать её не так-то просто. Одна из серьёзных проблем связана с угловым моментом движения Земли. Такое мощное столкновение должно было ускорить вращение Земли до значительно более высокого уровня, чем наблюдается в действительности. Была выдвинута гипотеза, что после первого столкновения произошло ещё одно крупное столкновение («Большой удар 2»). Удар был нанесён с противоположного направления и погасил огромную скорость вращения Земли. Стоит ли обсуждать вероятность подобного сценария?

Различия в химическом составе, в частности, сверхобеднённость лунных пород железом по сравнению с земными породами указывают на то, что эти небесные тела никогда не составляли единого целого.

Исследовав оставшуюся часть Солнечной системы, мы пришли к выводу, что Луна не должна здесь находиться. Айзек Азимов

Космическая пыль

До 60-х годов прошлого века учёные считали, что Луна покрыта огромным слоем пыли. Космическая пыль, падающая на поверхность Луны, не удаляется, не смывается и не сдувается, поскольку нет воды, нет атмосферы и ветра. Британский астроном Литтлтон считал, что слой лунной пыли имеет толщину в несколько километров! И это вполне логично. За 4,5 млрд лет именно столько пыли могло накопиться на поверхности Луны. Другие астрономы говорили о десятках метров лунной пыли. Айзек Азимов сказал: «Я представляю, как первая космическая станция, выбрав великолепную плоскую площадку для прилунения, медленно садится… и исчезает из виду, погружаясь в пыль».

Когда же на Луне появились космические станции, а затем на её поверхность ступил человек, всё стало на свои места: выяснилось, что слой пыли составляет всего лишь 6,5 см. Пыли не хватило даже на то, чтобы воткнуть в неё американский флаг —

его пришлось укреплять камнями. Казалось бы, ясно: накопление пыли происходило не миллиарды, а всего несколько тысяч лет. Но такое объяснение неприемлемо для материалистической науки, поэтому стали предприниматься попытки пересмотреть представления о скорости отложения космической пыли или о механизмах её уплотнения.

Водяной лёд

Считалось аксиомой, что на Луне нет и не может быть водяного льда. Если он и был там когда-то, то давным-давно испарился. Сенсацией 1998 года стало открытие льда на южном полюсе Луны. Реальность постоянно преподносит учёным сюрпризы, которым надо искать объяснения. Наличие льда теперь объясняют тем, что лежит он в таком месте, где его не достигают лучи Солнца. Неужели то, что должно испариться, не успело бы испариться за 4,5 млрд лет, даже если лежит в тени?

Луна мертва?

Поставлена под сомнение ещё одна аксиома, согласно которой Луна — это холодное, «мёртвое» небесное тело, на котором геологическая активность закончилась миллиарды лет назад. Растёт список так называемых «скоротечных лунных явлений», таких как лунотрясения, потоки лавы и выделение газов из-под лунной коры. Не значит ли это, что Луна молода и не достигла теплового равновесия? Будь ей действительно миллиарды лет, она и вправду была бы сейчас «холодной и мёртвой».

«Лучшее объяснение для Луны — это ошибка наблюдения. Её вообще не существует» (шутка учёных).

Луна удаляется от Земли

Благодаря приливным взаимодействиям Луна удаляется от Земли со скоростью около 4 см в год. Скорость вращения Земли вокруг оси при этом замедляется. Если система Земля-Луна существует менее 10 тыс. лет, как это следует из библейского сценария, эти изменения практически не влияют на взаимоотношения Земли с её спутником. Но если принять эволюционный сценарий, мы придём к неразрешимым проблемам. Луна 4,5 млрд лет назад была бы расположена по крайней мере вдвое ближе к Земле, и оба небесных тела подвергались бы взаимному разрушающему влиянию гравитационных сил.

Наука, вооружённая до зубов новейшими технологиями, оказалась бессильной объяснить связанные с Луной аномалии. Самое поразительное, что, создавая бесчисленные гипотезы, которые одна за другой отходят в небытие, учёные не задумываются о самой естественной возможности — о сотворении Луны.

Что говорит о сотворении Библия?

Сказать, что Библия предельно лаконична — это слишком мягко. Однако, не раскрывая перед нами всех тайн Вселенной, Библия призывает: «Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Исаия 40:26).

Каждый, кто смотрел на красоту и великолепие звёздного неба, не может не согласиться с древним псалмопевцем: «Небеса проповедуют славу Божию» (Псалом 18:2).

Татьяна Угарова, «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.