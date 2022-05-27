Конец мира, предсказанный древним пророком

Империи на исторической арене сменяли одна другую. Передел мира продолжался на протяжении веков. Какая сила вскоре положит конец Европе, да и всему миру?

Знаменитый царь Навуходоносор. Именно ему во сне Самим Богом была показана смена мировых империй. Пожалуй, это был самый грандиозный сон из всех. Вот что приснилось царю:

«Вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бёдра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унёс их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю» (Даниила 2:31–35).

Еврей Даниил, который юношей был захвачен в плен армией Навуходоносора и получил образование в Вавилоне, но не забыл при этом своего Бога, истолковывает царю этот пророческий сон.

«Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и ещё третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землёю. А четвёртое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет всё, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделённое, и в нём останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Даниила 2:37–45).

Несколько позднее ту же идею Бог передал Даниилу в другом видении, где сменяющие друг друга царства будут представлены в виде зверей. И там (чтобы избежать домыслов и неоднозначности) Бог прямо сказал, какое животное какой империи соответствует.

Итак, золотая голова истукана символизирует Вавилон. На смену ему приходит Мидо-Персия, представленная серебряной грудью, за ней следует Греция (медные живот и бёдра). Затем на арене появляется железный Рим. И вдруг странное сочетание материалов ступней и пальцев ног — железо и глина. Есть догадки? Да это же наша разделённая Европа! Её пытались объединить и через семя человеческое (посредством браков царственных особ), и посредством завоеваний. Но ничего не вышло. Напрасно старался Наполеон, тщетными оказались усилия Гитлера. И никому другому не удастся объединить Европу. Точка. Так сказал Бог. Другой вопрос, что не все желают с этим смириться.

Для самого царя Навуходоносора мысль о том, что царству его однажды придёт конец, была настолько невыносима, что он повелел отлить огромный истукан. Полностью из золота. И заставил всех кланяться ему. Царь хотел показать, что царству его не будет конца. Но наступил день, когда величественный Вавилон пал. Армия Кира (кстати, имя полководца было предсказано в Библии задолго до его рождения!) вошла в город по осушённому руслу реки. Даниил в то время был ещё жив и своими глазами увидел, как исполняется великое пророчество.

Нам с вами известно, как показанные в сновидении царя империи сменяли одна другую. Сегодня историческая цепочка Вавилон — Мидо-Персия — Греция — Римская империя — разделённая Европа — это не пророчество, а быль. Мы живём в конце мировой истории. Лишь небольшой кусочек видения остался неисполнившимся. Судя по всему, нашему поколению предстоит стать свидетелями стремительного финала мировой истории.

Что же за камень разрушает истукана? Обратимся к Библии. «Камнем живым» (1 послание Петра 2:4), «краеугольным [камнем]» (Послание ефесянам 2:20) называется Господь Иисус. Очень скоро Он придёт, чтобы установить иное Царство, которое будет стоять вечно. От прежних великих империй не останется и следа.

Я очень хочу быть в этом дивном Царстве, Правителю которого я могу всецело доверять. И я такой не один. Минувшей зимой на Соборной площади украинского города Черновцы местные адвентисты (то есть ожидающие Второго пришествия Иисуса) презентовали интересный библейский экспонат — копию истукана из сна вавилонского царя Навуходоносора.

Присутствующие на площади наглядно сравнили чёткие и конкретные пророчества Библии с неопределёнными центуриями французского алхимика и астролога Мишеля Нострадамуса и предсказаниями болгарской ясновидящей Ванги (пророчество которой о начале Третьей мировой войны в 2010 году не сбылось).

Предоставляя достоверную историческую информацию о точном исполнении библейских пророчеств в прошлом, организаторы мероприятия указали на событие будущего, описанное во второй главе книги пророка Даниила: камень, который ударил в ноги истукана, символизирует Второе пришествие Иисуса Христа. Это славное событие будущего, которого ожидают все христиане. Наступит день, когда уже не будет слёз, горя, боли, смерти, печали, войны и военных слухов. Основным посланием этого мероприятия было заверение, что Бог управляет всем, у Него не остаётся бессильным никакое слово.

Как стать гражданами этого Царства? Как не оказаться среди тех, кому Царь Вселенной с грустью скажет: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Гос-поди!”, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного… “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”» (Евангелие от Матфея 7:21, 23).

Мало называть себя верующими. Нужно уже сейчас жить по Божьему Закону, по Закону грядущего Царства. И не только грядущего: Царство Божие устанавливается сначала в нашем сердце «Царствие Божие внутрь вас есть» (Евангелие от Луки 17:21). Будет много «верующих», которые не войдут в Царство Небесное, потому что не знают Бога. Господь говорит, что ожидает от людей Боговедения (Библия, книга Осии 6:6). Иисус перед крестными страданиями молился Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).

Друг, знаешь ли ты Бога? Если нет, то поспеши: песок в часах стремительно утекает, приближается развязка. Нет дела важнее, чем познакомиться с Христом! В твоём распоряжении всегда молитва и Слово Божие — Библия. Сделай шаг навстречу Царю Вселенной.

Михаил Руканов

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.