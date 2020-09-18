Ночной разговор, изменивший жизнь

Он шёл к Иисусу в темноте, опасаясь быть замеченным. А через три года Никодим громко заявил о своей вере в Того, с Кем когда-то беседовал под покровом ночи…

Прекрасно образованный, обладающий выдающимися талантами, Никодим был уважаемым членом синедриона. Учение Иисуса очень затронуло его, как и многих других людей.

Никодим начал тщательно исследовать пророчества о Мессии (обещанном Спасителе). И чем более углублялся в них, тем твёрже убеждался: Иисус — это Тот, Кто должен прийти.

Никодим был свидетелем того, как Иисус изгнал торгующих из храма. Он видел, как Спаситель ободрял бедных и исцелял больных. Никодим глядел в их радостные лица и слышал из их уст хвалу Господу. Ну, разве он мог усомниться в том, что Иисус из Назарета является Божьим Посланником!

Никодим очень хотел побеседовать с Иисусом, но боялся открыто пойти к Нему. Было бы слишком унизительно для одного из правителей еврейского народа проявлять расположение к какому-то малоизвестному Учителю. И если бы о встрече стало известно синедриону, ему не удалось бы избежать насмешек и оскорблений. И Никодим решил поговорить с Иисусом тайно, ночью.

Иисус сразу сказал Никодиму, что ему нужно родиться свыше. Будучи израильтянином, Никодим считал, что место в Царстве Божьем ему обеспечено, и не осознавал нужды в переменах. Он был уязвлён словами Христа. Гордость боролась в нём с искренним желанием узнать истину. Иисус произнёс: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Евангелие от Иоанна 3:5). Никодим знал, что Христос имел в виду крещение водой и обновление сердца Духом Божьим.

Иисус сравнил работу Святого Духа с ветром: «Дух (ветер) дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа» (Евангелие от Иоанна 3:8).

Мы слышим, как ветер шумит в кронах деревьев, наблюдаем за трепещущими листьями и травами, но сам ветер невидим. Вот так же влияет на нас Святой Дух, изменяя сердца. Уловить Его путь так же трудно, как движение ветра. Бог неустанно воздействует на сердце человека. Мало-помалу человек испытывает влияние, которого может и не осознавать, но оно направляет его к Христу. Это происходит, когда мы размышляем о Боге, читаем Библию, слушаем проповедника… И однажды, когда призыв Святого Духа становится ясно различим, человек радостно подчиняется Иисусу. Многие называют это внезапным обращением, но в действительности это результат продолжительной, неотступной и терпеливой работы Духа Божьего.

Когда Дух овладевает сердцем, он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления, человек перестаёт совершать злые поступки, и там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Сила, невидимая для человеческого глаза, творит новое существо по образу Божьему. Тайна эта превосходит возможности человеческого познания.

Иисус говорил так убедительно, что истина начала освещать ум и согревать сердце Никодима. Его поразила не столько необходимость рождения свыше, сколько способ, каким оно совершается. Он спросил удивлённо: «Как это может быть?» «Ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» — отвечал Иисус (Евангелие от Иоанна 3:9, 10). И действительно, тот, на кого возлагалась ответственность за воспитание народа, должен был знать такие важные вещи. Христос говорил логично и убедительно. Его взгляд и голос выражали искреннюю любовь, и Никодим, поняв своё жалкое состояние, не обиделся. С точки зрения окружающих, жизнь Никодима была праведной и достойной уважения. Но в присутствии Христа он осознал свою греховность.

Никодима влекло к Христу. Ему захотелось испытать духовную перемену, о которой говорил Иисус. Но как? Иисус ответил на этот невысказанный вопрос: «И как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:14, 15).

История с Моисеем была хорошо знакома Никодиму. Когда израильский народ в пустыне умирал от укусов ядовитых змей, Господь повелел Моисею сделать медного змея и установить его высоко в центре лагеря. Всему стану было объявлено, что всякий, кто посмотрит на медного змея, останется жив. Сам по себе медный змей не имел никакой силы. Он был символом Христа.

И в наши дни многие, подобно Никодиму, считают себя людьми хорошими, которым наверняка найдётся место в Царстве Божьем. Когда их призывают смотреть на Иисуса и верить, что Он спасёт их исключительно по Своей благодати, а не за добрые дела, они не желают верить. Но путь в жизнь вечную начинается с признания себя закоренелым грешником, нуждающимся в Спасителе. Мы и покаяться-то не можем без помощи Духа Божьего. И покаяние, и прощение исходят от Бога.

В беседе с Никодимом Иисус раскрыл план спасения и Свою миссию в этом мире. И слова, сказанные в ту ночь, не пропали зря. Никодим не торопился признавать Христа публично, он наблюдал за Его жизнью и размышлял над Его учением. На совете синедриона он не раз разрушал замыслы священников уничтожить Спасителя. И когда, наконец, Иисус был вознесён на крест, Никодим вспомнил, что сказал ему Господь той ночью: «Должно вознесену быть сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так Никодим со всей ясностью увидел в Иисусе Искупителя мира.

После вознесения Господа, во время гонений, Никодим смело выступил вперёд. Некогда осторожный и сомневающийся, теперь он стоял твёрдо, как скала, укреплял веру в учениках Христа и поддерживал церковь материально. За это его презирали и преследовали те, кто прежде с почтением относился к нему. Никодим обеднел, утратил прежние почести, но не поколебался в вере, зародившейся в нём во время той ночной беседы с Иисусом.

Никодим рассказал о своём разговоре с Христом Иоанну, а тот записал его в назидание миллионам людей. Именно в этой беседе прозвучали слова, которые многие называют «золотым стихом Библии»:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Дорогой читатель, через обстоятельства жизни, через Библию, через людей, через красоты природы Бог постоянно обращается к твоему сердцу. Заметь это и не противься зову Того, Кто любит тебя, как никто другой.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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