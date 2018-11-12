Подлинная доброта

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Часто о человеке говорят: «Да он в душе добрый, только вот…». И дальше идёт целый перечень неприглядных поступков. Что же такое доброта? Можно ли оставаться добрым только в душе? Этого ли желает от нас Бог? Давайте поразмышляем об известной притче Христа о милосердном самарянине. Ведь притча эта о подлинной доброте — о такой доброте, которая проявляется на деле.

Направлявшемуся из Иерусалима в Иерихон путнику предстояло идти через Иудейскую пустыню. Дорога пролегала по каменистому ущелью, где было полно разбойников, здесь часто совершалось насилие. Тут-то и напали на этого человека: у него отобрали всё ценное и, израненного, избитого, бросили у дороги полуживым. Он лежал беспомощный, а мимо проходил священник. Но лишь мельком он взглянул в сторону раненого. Затем появился левит. Заинтересовавшись случившимся, он остановился, разглядывая страдальца. Тот нуждался в помощи — это было очевидно, но левиту казалось неприятным возиться с истекавшим кровью человеком. Он постарался убедить себя, что это дело его не касается.

На примере милосердного самарянина Христос наглядно раскрывает суть истинной религии. Он показывает, что религия заключается не в доктринах, не в символах веры и обрядах, а в делах любви, в заботе о благополучии ближних, в подлинной доброте.

Оба прохожих были священнослужителями и толкователями Писания. Они принадлежали к классу людей, избранных быть представителями Бога перед народом.

Божьим промыслом священник и левит оказались именно на той дороге, где лежал раненый страдалец, чтобы увидеть: он нуждается в милосердии и помощи. Всё Небо наблюдало за ними — не отзовутся ли сердца этих людей сочувствием к человеку в беде.

Милосердные предписания Божьего закона касались даже самых слабых животных, которые не могли выразить словами свою нужду и страдания: «Если найдёшь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему; если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; развьючь вместе с ним» (Исход 23:4, 5). Но сейчас Иисус говорил не о животном, а о страдающем брате! Насколько сильнее сердца должны быть тронуты жалостью к человеку, чем к животному! Всё это было известно священнику и левиту. Но в своей повседневной жизни они были далеки от того, чтобы следовать подобным примерам. Прошедшие школу национального фанатизма, они стали себялюбивыми, ограниченными и нетерпимыми. Принадлежал ли раненый к их народу, они не могли определить. Подумав, что он, наверно, из самарян, они отвернулись от него.

Самую большую ошибку совершает тот, кто не делает ничего, оправдываясь тем, что может сделать лишь немногое. Эдмунд Бёрк

Далее Иисус предлагает другой сюжет.

Один самарянин, путешествуя, пришёл на то место, где был страдалец. Увидев его, он сжалился и не стал задаваться вопросом: кто этот незнакомец — еврей или язычник. Допустим, это был еврей — самарянин прекрасно знал: поменяйся они местами, этот человек плюнул бы ему в лицо и с презрением ушёл бы прочь. Но самарянин не стал долго раздумывать над этим. Он снял с себя одежду и укрыл раненого. Елей и вино, припасённые на дорогу, он использовал для исцеления и подкрепления сил страдальца. Самарянин посадил избитого на своего осла и медленно, чтобы не причинять раненому дополнительных страданий, двинулся вперёд.

Добравшись до гостиницы, он всю ночь заботился о больном, а утром, прежде чем отправиться в дорогу, передал его на попечение хозяина гостиницы, заплатив за ночлег и ещё за несколько дней вперёд; затем, не довольствуясь сделанным, на случай непредвиденных расходов он пообещал хозяину: «Позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».

Чтобы поверить в добро, надо начать его делать. Л.Н. Толстой

Так на вопрос «Кто мой ближний?» был дан ответ на все времена. Христос показал, что наш ближний — не тот, кто принадлежит к нашей церкви или исповедует нашу веру. Ничего не значит ни национальность, ни цвет кожи, ни классовая принадлежность. Наш ближний — это каждый, кто нуждается в нашей помощи.

В повествовании о милосердном самарянине Иисус изобразил Самого Себя и Свою миссию. Сатана обманул, изувечил, ограбил, сокрушил человека и бросил его погибать. Но Спаситель был тронут нашими страданиями. Он оставил Свою славу и пришёл к нам на помощь. Мы были при смерти, но Он пришёл спасти нас. Он исцелил наши раны. Он одел нас в одежду Своей праведности и обеспечил всем необходимым. Он умер для того, чтобы искупить нас, и, приводя Себя в пример, Он говорит своим последователям: «Сие заповедую вам, да любите друг друга», «как я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Иоанна 15:17; 13:34).

Эллен Уайт, «Желание веков»

* * *

Самое несложное — порвать,

Самое простое — погубить,

Самое нелёгкое — понять,

Самое тяжёлое — любить.

Самое ужасное — пройти,

Cамое преступное — не внять,

Самое отрадное — найти,

Самое великое — поднять.

Наталья Щеглова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.