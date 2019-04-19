Постные блюда к вашему столу

Апрель — время православного поста. В это время принято строго ограничивать себя в пище, исключая продукты животного происхождения — мясо, молоко, яйца, рыбу. Но можно ли соблюдать пост, сохранив при этом своё питание сбалансированным? Конечно, ведь существуют рецепты вкуснейших постных блюд, которыми можно заменить животные продукты.

Вегетарианская пицца

Если вы любите пиццу, попробуйте приготовить её на постном тесте с соусом из кешью и начинкой из томатной пасты. Её рецепт вы найдёте здесь: Вегетарианская пицца.

Это блюдо вы смело можете есть во время поста, тем более, что такая пицца принесёт вам значительно больше пользы и не навредит фигуре, так как зачастую в пиццу по привычным рецептам входят очень калорийные продукты: майонезные соусы, сыр и колбаса.

Фалафель

Это блюдо для многих может стать открытием. Оно пока не слишком распространено в России, но стало настолько популярным в Израиле, что считается национальным блюдом и в некоторой степени символом страны. Несмотря на его необычное название, продукты для его приготовления требуются элементарные, а приготовление не займёт много времени. Рецепт смотрите здесь: Фалафель

Энергетические шарики

Этим интересным блюдом вы сможете побаловать себя в пост, предложить гостям к чаю или взять с собой на работу, как десерт, которой даст вам заряд энергии на долгое время, ведь в его состав входят орехи, финики, изюм, клюква, кокосовая стружка. Рецепт вы найдёте здесь: Энергетические шарики

В особо торжественных случаях удивите гостей сыроедческим тортом — апельсиново-черничным чизкейком.

Пирожки с кабачками

Кто не любит ароматную свежую выпечку? Попробуйте пирожки с кабачками. В состав теста входят отруби. Они не только помогут при сердечно-сосудистых заболеваниях и высоком уровне глюкозы в крови, но и будут полезны при похудении, аллергии и борьбе с прыщами на лице. За рецептом пирожков переходите по ссылке: Пирожки с кабачками

Вегетарианские рыбки тофу в нори

Это блюдо станет не только полноценной заменой животного белка и заменит вкус рыбы на время поста, но и пополнит наш рацион витаминами и минералами. Тофу богат кальцием и фитоэстрогенами, а листы нори — богатый источник йода, витамина B12, железа, кальция, фосфора. По вкусу это блюдо напоминает тушёную мойву с яйцами. Рецепт смотрите здесь: Вегетарианские рыбки тофу в нори.

Авокадо под шубой

Традиционный рецепт селёдки под шубой можно заменить на авокадо под шубой.

Заменители молока

Любителям молока прекрасной альтернативой будут молоко из пшена, молоко из овсянки, молоко из миндальных орешков и молоко из кокоса.

Кроме того, вы можете не отказывать себе в сметане и майонезе, только без животных жиров и уксуса.

А здесь вы найдете другие рецепты постных блюд: sokrsokr.net/retseptyi

Эти несложные, но интересные, а главное, вкусные и полезные рецепты постных блюд помогут вам полноценно питаться во время Великого поста. Для многих станет приятным сюрпризом по окончании поста увидеть на весах цифру на несколько килограммов меньше, ведь постные продукты менее калорийны. Надеемся, что какие-то из представленных рецептов понравятся вам настолько, что войдут в ваш привычный рацион, ведь питаться вкусно и правильно можно и без постоянного употребления в пищу продуктов животного происхождения.

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2019 г.