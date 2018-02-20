Знаете ли вы, что в Библии нет описания постов в таком виде, к какому мы привыкли сегодня: многодневное воздержание от пищи животного происхождения в определённые даты года? Эти традиции пришли в церковь спустя столетия после жизни Христа на земле. Соблюдать эти традиции или нет — каждый человек вправе решать сам. А чтобы разобраться, что такое истинный пост и как его соблюдать, обратимся к Библии.

В Библии пост и молитва часто представляются взаимосвязанными. Люди постились, когда им было особенно важно получить ответ от Господа. Значит ли это, что пост усиливает «эффективность» молитвы? В чем состоит эта взаимосвязь, читайте в статье «Молитва: пост»

Формальное соблюдение поста как дань следованию традиции не принесёт пользы, но даже один день, проведённый в истинном посте, может духовно обогатить вас. Что такое истинный пост в библейском понимании, читайте в статье «Пост и диета: в чём разница?»

Практические советы о том, как соблюдать пост

Представления о том, как правильно соблюдать пост различаются у разных, даже христианских, конфессий. Но в то же время, все они сходятся в одном. «Представители религиозных конфессий России — об истинном посте»

Великий пост является напоминанием об искушении Христа в пустыне, когда после сорока дней поста сатана искушал Господа, начав с искушения аппетитом. Без чего наш пост не будет иметь никакого смысла — ответ вы найдёте в статье «Что такое Великий пост?»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.