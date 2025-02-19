Ежегодная встреча АСИ — всегда масштабное и незабываемое событие. Сотни неравнодушных людей,занятых прекрасными делами, собираются вместе, чтобы поделиться опытом и поддержать друг друга в добрых начинаниях.

ПРИЗВАННЫЕ К ВЕЛИКОМУ — под таким девизом 6 – 10 ноября 2024 года в городе Сочи прошла ежегодная 14-я встреча ASI Евразия.

ASI — это мощное объединение христиан-бизнесменов, руководителей, самозанятых и социально ориентированных предпринимателей, насчитывающее более 600 человек в России и странах ближнего зарубежья. Это люди, активно улучшающие мир. Их деятельность была ярко представлена во время ежевечерних презентаций работы и служения социально ориентированных предприятий — центров здоровья, кафе и магазинов здорового питания, санаториев, домов престарелых, благотворительных фондов, центров развития и помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, центров дополнительного образования, служб психологической помощи, студий, издательства, телеканала, приёмных семей.

Как вести бизнес честно и получать прибыль? Как всё успевать и не выгорать? Как создать не только успешный бизнес, но и успешную семью? Как управлять командой так, чтобы сделать предприятие масштабным? На эти и многие другие вопросы были получены чёткие и вдохновляющие ответы, потому что основной целью этой встречи было вдохновить всех собравшихся — тех, кто не просто работает и занят бизнесом, но ещё служит обществу, и тех, кто только размышляет о такой возможности и ищет свой путь.

Встреча была призвана объединить людей, чтобы в потоке убегающего времени помочь им не потерять Бога. Мероприятие было необыкновенным и уникальным ещё и потому, что помимо ответов на свои вопросы каждый присутствующий получил много важной информации, позитивного настроя и полезных советов. Музыкальное оформление было организовано на высоком профессиональном уровне: хоровое, сольное, групповое и инструментальное исполнение касалось души и надолго запомнится.

Главными спикерами встречи были президент центра здоровья из Малайзии Дэвид Фам с супругой и лидеры служения спутникового телевидения и центра здоровья в Индонезии Рамон и Шэнди Тенгкано. Утро начиналось с зарядки, а затем Дэвид Фам вдохновлял, рассказывая о своём жизненном пути и Божьей помощи даже в достаточно сложных и экстремальных обстоятельствах.

Особенно впечатлил рассказ о том, что для постройки санатория была необходима достаточно большая сумма денег, которых не было, и занять невозможно, да и не у кого… Дэвид начал горячо молиться и просить Господа, чтобы Он дал хотя бы небольшой кусок золота — ведь в Библии говорится, что в Небесном Иерусалиме улицы из золота. В ответ на его просьбы пришёл удивительный ответ. В одной семье скончалась старая и очень больная женщина. После похорон родственники начали убирать в доме и перебирать вещи умершей и неожиданно нашли тщательно спрятанные несколько слитков золота. Эти люди знали о необходимости открытия санатория в их местности и финансовых проблемах, а потому решили пожертвовать свою находку на строительство санатория, о котором молился Дэвид. Так удивительно Господь ответил на искреннюю молитву веры.

Все три дня гости из Индонезии Рамон и Шэнди Тенгкано вдохновляли присутствующих потрясающими опытами жизни полного доверия Божьему водительству. Рамон в прошлом был миллионером, да и Шэнди росла и воспитывалась в очень богатой семье, где её специально готовили к роли жены миллионера.

Рамон родился и вырос в семье потомственных адвентистов, где и бабушка, и прабабушка, и дедушки были не просто адвентистами, но это была пасторская, посвящённая служению, семья. Рамон подружился с детьми из богатых семей, потому что для него их жизнь была намного привлекательней, чем жизнь его семьи. Его целью стало обретение богатства, и он успешно её достиг, став миллионером и женившись на Шэнди. Но богатство и роскошь не принесли удовлетворения этой семье — скандалы стали довольно частым явлением. Дух Святой работал над сердцами молодых людей, и когда из-за алчности Рамона умер человек, это потрясение коренным образом изменило жизнь молодой семьи.

Рамон и Шэнди полностью посвятили себя и своё богатство евангельскому служению. Особенно много средств пришлось вложить в трансляции спутникового телевидения.

Зал то и дело взрывался смехом во время рассказа Шэнди о том, как ей пришлось расстаться с 15 машинами и коллекцией своих драгоценных сумочек, о том, как ей пришлось заново учиться ходить на шпильках, чтобы воспользоваться приглашением родственников и рассказать им об Иисусе… Для женщины-миллионера, привыкшей к роскоши и изнеженности, такая метаморфоза — настоящая жертва, но для Господа нет ничего невозможного, и Он стучит в дверь каждого сердца, не смотря на статус и положение в обществе.

Отечественные спикеры провели практические и значимые семинары, на которых присутствующие могли освоить основы ведения бизнеса и полезные жизненные навыки. Директор по корпоративному управлению международной IT-корпорации, практикующий бизнес-психолог из Москвы Руслан Ларин рассказал об инструментах повышения личной продуктивности. Владелец и генеральный директор сети цветочных магазинов «Донна Роза» Артём Сорокин провёл практический семинар под названием «Техника продаж без внутреннего сопротивления», а инвестор-предприниматель Сергей Бутов замотивировал вести не только бюджет предприятия, но и бюджет семейный, и лично свой бюджет. Андрей Скворцов предложил всем вместе порассуждать, как можно руководить сотрудниками в гармонии с принципами Евангелия.

Особенно оживлённо проходили дискуссионные клубы под руководством Руслана Ларина. Вместе с ним эксперты из разных сфер бизнеса рассуждали о том, как начать и успешно вести своё дело, как привлечь персонал и управлять им и как сохранить в жизни баланс: всё успевать и не потерять духовность.

Каждый день заканчивался презентацией проектов, и участники встречи могли выбрать из них наиболее полюбившиеся, чтобы пожертвовать на их развитие и продвижение.

В субботу во время богослужения Иван Ильич Вельгоша обратил внимание на три главные составляющие деятельности Иисуса, когда Он был на нашей Земле:

Иисус всегда шёл к тем, кому было плохо. Он искал инициативных людей и поручал им служение. Он всегда славил Отца Небесного.

В заключение встречи Владимир Нижельский, руководитель ASI Евразия, привёл интересные цифры. Используя библейские данные о размерах Нового Иерусалима, который однажды спустится на Землю, было подсчитано, что на каждого человека, когда-либо жившего или ныне живущего на земле, в Божьем городе приходится по 250 кг золота. Из этого золота построены стены, оно находится под ногами, потому что для Бога главная ценность — это не золото, а человек. И Бог, Самый лучший Лидер во всей Вселенной, способен сделать для каждого из нас и через нас великое.

Подготовила Людмила Верлан