Пропала собака

Эта история произошла в начале прошлого года в Подмосковье. Юрий возвращался с прогулки со своим любимым йоркширским терьером. Филя радостно визжал, прыгал в сугробы и не подозревал о беде, которая приключилась внезапно. Подростки ради забавы взорвали перед носом Фили петарду. Стресс для собачки был огромный. Филя пустился бежать между сугробами, и быстро исчез из вида. Было уже темно, и поиски любимца не принесли результатов. Не помогли ни развешенные объявления, ни продолжающиеся опросы людей.

На работе заметили грустное состояние Юрия. Одна сотрудница, которая частенько подтрунивала над ним по поводу его веры, сказала: «Я поверю в твоего Бога тогда, когда найдётся Филя». Вызов Богу был сделан. Юрий надеялся только на милость Божью. Он вспомнил текст из Библии: «Любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Римлянам 8:28). Имея многолетний опыт отношений с Богом, Юрий понял, что это случилось не просто так.

Спустя 10 дней в продуктовой палатке Юрий случайно спросил продавца о пропавшей собачке. Ответ его поразил. Оказывается, Филю увезли две порядочные женщины, оставив номер телефона. Дозвонившись, Юрий узнал, что его пёс находится в надёжных руках в столице. Через пять дней состоялась долгожданная встреча и знакомство с этими женщинами. Юрий рассказал, что он христианин и все вопросы решает на коленях, обращаясь к Богу. Одна из этих женщин сказала, что в душе всегда верила в Бога и старалась поступать в жизни по-христиански. Она захотела изучать Библию, а затем решила вступить в завет с Богом.

Сотрудница Юрия поверила, что Бог действительно ему помог, и даже посетила богослужение.

Даниель Бондарь

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.