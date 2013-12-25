Близится Новый год, а значит, все хозяйки готовятся к празднику, составляют меню и списки продуктов. В нашей стране принято встречать гостей шикарно накрытым столом с множеством закусок. К сожалению, найти что-либо полезное на праздничных столах удаётся не так часто. Но мы считаем, что есть немало здоровых и вкусных блюд, которые достойны того, чтобы украшать новогодний стол. Спешим поделиться несколькими из них.

Бутерброд с грибной икрой

Многие хозяйки понимают, что бутерброды — не самая полезная еда, но, вместе с тем, считают, что это неотъемлемый атрибут праздничного стола. Предлагаю подойти к этому вопросу с другой стороны. Возьмите вместо привычного белого вкусный хлеб с цельными злаками или отрубями. Подсушите в духовке, нарежьте красивыми квадратиками, приготовьте ароматную грибную икру. Такие бутерброды будут отличаться не только вкусом, но и пользой, и будут выглядеть красиво и оригинально на любом столе.

Вам понадобится: 400 г шампиньонов (свежих или замороженных), 1 большая луковица (или 2 маленьких), 2 зубчика чеснока, 50 мл соевого соуса.

Лук и грибы нарезать произвольно, чеснок измельчить. Обжарить грибы на небольшом количестве растительного масла, добавить соевый соус, перемешать.

Отдельно потушить в собственном соку лук и чеснок, в конце добавить немного растительного масла, потушить.

Измельчить грибы вместе с луком, чесноком при помощи блендера или мясорубки.

Досолить, если требуется.

Лобио

Лобио называются блюда грузинской кухни из фасоли, рецептов их существует множество. Мы предлагаем вам один из них, этот рецепт отличается простотой приготовления. Кроме того, его можно сделать накануне, чтобы сэкономить себе время перед праздничным ужином. Это блюдо имеет яркий интересный вкус, прекрасно сочетается с овощами и листовым салатом и несёт в себе массу полезных качеств.

Вам понадобится: 3 стакана варёной фасоли, 1 небольшая луковица, горсть измельчённых грецких орехов, 2 – 3 зубчика чеснока, 1 пучок кинзы (можно заменить петрушкой), 1 ч. ложка кориандра, соль.

Варёную фасоль откинуть на дуршлаг. Листья кинзы и чеснок измельчить. Приготовить заправку: смешать в миске измельчённые орехи, молотый кориандр, соль по вкусу. Лук очень мелко порезать, полить лимонным соком. Через пять минут лук добавить в миску с орехами и специями. Добавить кинзу и измельчённый чеснок, влить небольшое количество кипятка, тщательно перемешать массу. Должен получиться густой соус-заправка.

Смешать заправку с фасолью и дать настояться в течение часа, прежде чем подавать на стол. Лобио также можно подать порционно, сделав мешочки из листьев салата.

Фруктово-ореховое пирожное

Часто о сладком в новогоднюю ночь и вовсе забывают. А вот наутро после обильного ужина как раз захочется чего-то нежирного и сочного. И тут в компанию к фруктовому чаю прекрасно подойдёт «пирожное» без выпечки.

Вам понадобится: 100 г чернослива, 50 г фиников, 100 г миндаля, 400 г замороженной клубники, 2 – 3 ст. ложки сахара,1 ч. ложка крахмала.

Клубнику перемешать с сахаром, оставить размораживаться. В блендере или мясорубке по отдельности измельчить орехи и сухофрукты. Если ваш блендер недостаточно мощный, сухофрукты лучше заранее замочить в воде.

Смешать орехи с сухофруктами. Сформировать корж. Удобно, если вы сделаете его с небольшими краями.

Клубнику перемешать с крахмалом, поставить на огонь. Когда соус загустеет, снять с огня и остудить.

Вылить клубничный соус на корж. По желанию можно добавить другие ягоды или бананы, а для украшения можно посыпать кокосовой стружкой.

Перед подачей аккуратно разрезать «пирожное». Оно полезное, но калорийное, поэтому будет достаточно небольших порций. Этот десерт можно сделать порционно. Например, на блюдцах или в формочках для тарталеток.

Мария Викторова,

редактор газеты «7D формат»

Я хочу пожелать, чтобы 2014 год был для вас особенным! Желаю вам радости от выполнения поставленных задач и чудесного ощущения постоянного Божьего присутствия рядом! Надеюсь, что в следующем декабре вы будете полны благодарности Богу за чудесно прожитый год.

Газета «Сокрытое Сокровище» №12 (200) декабрь 2013 г.