С наступающим Новым годом!

Дорогие читатели! Пусть в наступающем году в вашем сердце и в вашей жизни всегда будет место для Христа. Только Он может заполнить тоскливую пустоту и озарить жизнь радостным светом веры, надежды и любви! Пусть эти стихотворения Татьяны Хлопковой, специально подобранные перед грядущим праздником, хотя бы на шаг приблизят вас к Тому, Кто есть Начало и Конец, Путь, Истина и Жизнь!
Желаю вам
Пожелание здоровья и добра,
Пожелание любви и процветания…
Как душа на пожелания щедра,
На открытках тексты делают заранее.
Но есть то, что, пожелав, не ошибусь:
Наилучшее, благое без сомнения.
Я желаю от всего ума и чувств
Божьей воли в вашей жизни исполнения!