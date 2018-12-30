С наступающим Новым годом!

Дорогие читатели! Пусть в наступающем году в вашем сердце и в вашей жизни всегда будет место для Христа. Только Он может заполнить тоскливую пустоту и озарить жизнь радостным светом веры, надежды и любви! Пусть эти стихотворения Татьяны Хлопковой, специально подобранные перед грядущим праздником, хотя бы на шаг приблизят вас к Тому, Кто есть Начало и Конец, Путь, Истина и Жизнь!

Желаю вам

Пожелание здоровья и добра,

Пожелание любви и процветания…

Как душа на пожелания щедра,

На открытках тексты делают заранее.

Но есть то, что, пожелав, не ошибусь:

Наилучшее, благое без сомнения.

Я желаю от всего ума и чувств

Божьей воли в вашей жизни исполнения!

Куранты

Праздники

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.