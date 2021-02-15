Такие чипсы можно!

Что вы думаете о чипсах? Сегодня мы будем готовить именно их. Но не из картофеля, а из лаваша. И уж точно мы не станем жарить их в кипящем масле. А картошечку мы приготовим просто, аппетитно и с заботой об организме. Рецепт: «Картофель по-деревенски»

Чипсы из лаваша

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка (2 листа)

вода — 2 – 3 ст. ложки

соль — 0,5 ч. ложки (если в лаваше нет соли)

сахарный песок (по желанию) — 0,5 ч. ложки

куркума — 1 ч. ложка без горки (можно меньше)

паприка — 2 ч. ложки без горки (можно меньше)

чесночный порошок — 1 ч. ложка

сушеная зелень — по желанию

оливковое масло — 2 – 3 ст. ложки

Приготовление:

Лаваш порезать ножницами на полоски шириной около 5 см, а полоски — на треугольники. Можно на ромбики, квадратики или сердечки. Дети отлично справятся. Высыпаем лаваш кучкой на противень.

В чашке тщательно (до растворения соли) смешиваем воду, соль, сахар, куркуму, паприку и сушеную зелень. Добавляем сухой чеснок, а затем оливковое масло. Перемешиваем до однородной массы. Заливаем порезанный лаваш, хорошо ладонями перетираем и распределяем заправку.

Ставим в разогретую до 160°С духовку на 15 минут до полного подсыхания. Возможно, в процессе потребуется перемешать чипсы. Они должны получиться золотистыми и хрустящими, но при этом не подгореть. Можно подавать их вместо хлеба, а можно обмакивать в густой соус или паштет. Уходят на ура!

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.