Тыква, ведьма… Детский праздник!

«Мрачный карнавал» — вот как можно охарактеризовать Хэллоуин. Его родиной считается Ирландия, откуда он пришёл в Америку и многие другие страны, а в последние годы он всё больше распространяется и в России. Чаще всего Хэллоуин воспринимается просто как хороший повод для вечеринок, хотя его история совсем не связана с весельем и началась ещё до нашей эры.

Об истории одного из самых коммерчески доходных праздников можно прочитать в статье «Что опасного в праздновании Хэллоуина».

Особое внимание Хэллоуину уделяют сатанисты — служители дьявола. Для них Хэллоуин имеет большое значение. Своим мнением насчёт этого праздника делится Джон Рамирес, бывший высокопоставленный священник в храме сатаны: «Бывший сатанист предупреждает родителей об опасности Хэллоуина».

Во многих странах Хэллоуин занимает первые строчки в рейтинге детских фобий. Почему не только детям стоит его бояться, расскажет статья «Чем опасен Хэллоуин».

Что еще нужно знать о Хэллоуине? Не берут ли просящие сладости по домам дети пример с древних друидов? Что общего у звериной шкуры и карнавальным костюмом? Об этом читайте в статье «Что христианам нужно знать о Хэллоуине».

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.