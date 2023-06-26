Уроки финансовой грамотности от Бога

В Библии много практических советов. В том числе, о том, как распоряжаться средствами.

Живи по средствам, избегай долгов

Сегодня искусственно создаются всё новые и новые потребности, чтобы человек не мог сказать: «Вот, теперь у меня всё есть». Люди живут в состоянии постоянной гонки и изнеможения, чтобы соответствовать навязываемым стандартам. А ведь для счастья нужно не так много. Иисус сказал человеку, у которого была проблема с наследством: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Евангелие от Луки 12:15). Не в деньгах счастье. И даже не в их количестве.

Библия даёт совет: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 послание Тимофею 6:8–10).

На «вредные похоти», о которых предупреждает Бог, многие ещё и кредиты берут. Случаи, конечно, бывают разные, но общий принцип таков: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви» (Послание римлянам 13:8). Избегайте долгов, учитесь жить по средствам. Откажитесь от использования кредитных карт. Не поддавайтесь на уговоры сотрудников банка. Пусть ваши карты будут только дебетовыми, особенно если вы уже попадали в неприятности из-за того, что не можете вовремя остановиться, имея кредитку.

Не становись поручителем

Я знаю несколько очень печальных историй, связанных с поручительством. Пострадали очень добрые и доверчивые люди, которые в своё время не смогли отказать друзьям. Тем самым они обрекли себя на годы жесточайшей финансовой кабалы. Никогда не принимайте на себя ответственность за финансовые обязательства другого человека. Если, конечно, вы люди весьма состоятельные и готовы в худшем случае отвечать своим кошельком, то это другой разговор.

Мудрец Соломон говорит: «Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а кто ненавидит ручательство, тот безопасен» (Библия, книга Притчей 11:15).

Вас просят стать поручителем? Не бойтесь отказом испортить отношения. Просто скажите, что у вас жизненное кредо ни за кого не ручаться.

Веди дела честно

«Сладок для человека хлеб, [приобретённый] неправдою; но после рот его наполнится дресвою» (Библия, книга Притчей 20:17).

Выполняй финансовые обязательства перед подчинёнными

«Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра» (Библия, книга Левит 19:13).

«Не обижай наёмника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждёт её душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха» (Библия, книга Второзаконие 24:14, 15).

Короче, если у тебя есть подчинённые, оплачивай их труд честно и вовремя.

Кесарю — Кесарево

Однажды к Иисусу послали людей, чтобы найти повод обвинить Его. Подойдя, они сказали: «Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо; итак скажи нам, как Тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю, или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чьё это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли» (Евангелие от Матфея 22:16–22).

«Надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите… Итак, отдавайте всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь» (Библия, Послание римлянам 13:5–7).

Не уклоняйтесь от налогов. Честно заявляйте свои доходы. Оформитесь как самозанятый, например. Это совсем не сложно. И спите спокойно.

А Богу — Божье

В Библии мы читаем о том, что десятая часть дохода (любой прибыли) принадлежит Богу. Если мы признаём Его своим Владыкой, то возвращаем Ему то, что принадлежит Ему. Десятина — это такое небольшое (а для кого-то и очень серьёзное) испытание на верность.

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф» (Библия, книга пророка Малахии 3:8–11).

Кроме десятины, существуют добровольные пожертвования: «Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (Библия, 2 послание коринфянам 9:7). Сколько сердце подскажет.

Дела милосердия

«Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Библия, книга Притчей 19:17).

«Иной сыплет щедро, и [ему] ещё прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], тот и сам напоён будет» (Библия, книга Притчей 11:24, 25).

«Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (Библия, 2 послание коринфянам 9:8).

Очень важно уметь видеть не только собственные нужды, но и проблемы ближних. Есть побуждение — помогите. Принцип «с миру по нитке» никто не отменял. Можете дать больше, чем нитку? Дайте! Добро возвращается!

Подготовила Елена Кудинова

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.