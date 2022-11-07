Верни нам корову!

Остаться с детьми без кормильца в трудные послевоенные годы — такой была участь многих советских женщин. Бабушка Мария, с Библией в руках и с молитвой на устах, с честью преодолела все трудности.

К началу Великой Отечественной войны у моих деда и бабушки было 6 сыновей. Лапочка-дочка родилась, когда деда призвали на фронт (несмотря на то, что в семье так много детей). Но Господь допустил это испытание в жизни бабушки Марии и при этом дал ей сил справиться не только со своими детьми.

В марте 1945 года дед Василий, красноармеец, пропал без вести. Извещения не было, а потому бабушке приходилось ещё платить налог сливочным маслом от единственной коровы, которая была у неё на тот момент. Все годы бабушка с надеждой ждала своего мужа: «А вдруг»… Так и прождала его всю свою жизнь!

Война, потеря мужа, орава детей… Много перенесла бабушка за свой век. Помимо того, что, с Божьей помощью, вырастила своих детей, в 1965 году она взяла на воспитание шестерых детей своего сына (нашего отца), оставшихся без матери. Старшему из них было тогда 14 лет, а самой младшей — 1 годик: 3 внука и 3 внучки.

Я с детских лет запомнила образ бабушки, сидящей за столом с Библией в руках. Часто видела я её и стоящую на коленях, в молитве к Богу. Молитва и чтение Священного Писания были неотъемлемой частью её жизни.

Мы часто просили бабушку рассказать о прошлом, о том, как она всё перенесла. И всегда она сначала говорила о Боге и Его помощи, а потом уже обо всём остальном.

Нам особенно запомнился один случай, произошедший в небольшом горном селе Ново-Ивановка в Азербайджане. У бабушки в то время была корова-кормилица, одна-единственная. Как-то утром, по своему обыкновению, хозяйка пошла подоить и покормить её, но быстро вернулась, войдя в дом в слезах. Дети в недоумении: они почти никогда не видели мать плачущей, она всё переносила без ропота и жалоб. А тут… Встала на колени посреди комнаты, взмолилась к Господу и говорит: «Ты дал мне этих детей. У многих дети поумирали, а мои все живы. Чем же мне их кормить? Как я буду смотреть им в глаза: они ведь надеются, что у них будет еда и они не умрут от голода? Ты мне детей дал, Ты о них и позаботься, Господи. Верни нам нашу корову-кормилицу!»

В томительном ожидании тянулись дни… Жители села приносили детям поесть и делились, чем могли. Но становилось всё труднее…

Через месяц совершилось чудо! Громким мычанием корова оповестила всех, что она, наконец-то, дома. Бабушка выбежала на улицу и увидела свою любимицу! Вор (он, как оказалось, жил в горах выше нашего села) добровольно вернул животное. А в качестве возмещения ущерба он принёс с собою несколько килограммов сыра, сливочное масло, кислое сухое молоко (называется «курут»).

Вор обратился к моей бабушке с мольбой простить его. А ещё он просил её помолиться Богу, чтобы Он исцелил двух его детей от болезни, которой они внезапно заболели. Болезнь эта не поддавалась, по его словам, никакому врачебному лечению. Он сказал, что не уйдёт, пока не услышит бабушкину молитву.

Бабушка со словами благодарности подняла вверх руки и молила Бога о заболевших детях. Она просила Господа принять покаяние вора и простить его, даруя исцеление детям, так как они невиновны. Мужчина ушёл к себе домой. Детей его Господь исцелил: впоследствии этот человек ещё не раз спускался со своей горы, принося бабушке разные гостинцы. Все дети (это мои дяди и тётя) выросли, получили образование, завели свои семьи, работали. Сейчас жива только тётя, и она, как и её мать, всем сердцем верит в Спасителя Иисуса Христа.

Господь был заботливым Отцом в семье многодетной вдовы. С Его помощью все дети остались живы, каждый нашёл своё призвание, создал семью, родил детей. Бог закалил бабушку в испытаниях, которые можно смело назвать «огненными», и Он совершил в её жизни невозможное.

Бабушка Мария прожила 78 лет, почила в Господе. У неё 11 внуков и 8 внучек. Когда нашей мамы не стало и отцу предстояло воспитывать 6 детей, бабушка не осталась в стороне. Она вырастила нас, была для нас защитой и опорой; всё лежало на её хрупких плечах: хозяйство, дом, дети. Для нас она была «Мамашей», «Мамуней» — так мы называли её.

В моей памяти бабушка навсегда осталась молящейся женщиной с Библией в руках. Она стала для всех нас добрым примером! Всё лучшее, что есть в нас, всё, что придаёт ценность жизни, — этим мы обязаны Господу нашей бабушки. Ему мы обязаны милосердием, мужеством, всеми добродетелями! Доверяйте Ему при любых обстоятельствах, помня, что для Бога нет безвыходных ситуаций.

«Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и всё, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову…» (Библия, книга Псалтирь 145:5 – 9).

Татьяна Шаталова, г. Феодосия

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.