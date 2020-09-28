Время — язык любви

Любовь выражает себя по-разному и может владеть многими языками. Она ищет пути к сердцу любого человека и изучает возможность достичь разума через своё проявление. Важно знать, какой язык любви более понятен мне и моему ближнему. Есть пять основных языков любви. Это общение, время, прикосновения, подарки, помощь. В этой статье мы рассмотрим такой язык любви, как время.

Самое ценное, что мы имеем, но порою не ценим, и что даётся нам всем в равном количестве, — это время. Каждый из нас получает утром целый день времени, которым он может пользоваться на своё усмотрение.

Время — это язык любви тех, кто особым образом его ценит и понимает, что, даря кому-то своё время, он дарит самого себя и считает это самым большим подарком. В глазах такого человека другие языки любви не столь значимы. И если я решу посвятить своё время тому, кто говорит на этом языке, то ему не нужно много слов и подарков, чтобы открыть своё сердце. Моё время, проведённое с этим человеком, будет самым лучшим подарком для его души.

Выражение «у меня нет времени» стало девизом многих людей. И его действительно нет для тех, кто тебе не нужен или неинтересен.

Если языком любви одного из членов семьи является время, то он ждёт, чтобы с ним поговорили именно на этом языке. Он ценит каждое мгновение, проведённое вместе. И чем больше времени уделяешь подобным людям, тем счастливее становится их жизнь.

«Время — деньги» — девиз нашего мира, который решил свести жизнь человека к материальным ценностям. И в этом есть доля горькой правды. Но когда человек уходит в могилу, то мало кто вспоминает, сколько времени он провёл на работе. На ум приходят приятные воспоминания о тех моментах, когда этот человек был рядом. Мы вспоминаем, сколько времени провели друг с другом. В такие моменты жизни понимаешь, что деньги — это ещё не всё. Любовь не купишь. Весь мир не стоит и одного часа, проведённого с любимым человеком.

Любовь учит языку времени и показывает, как и с кем на нём лучше всего говорить. Моё время, подаренное человеку, не обязательно может быть моим личным присутствием. Оно может быть подарено в виде моих добрых дел, в оказании помощи, в написании писем, в разговоре по телефону. Любую минутку жизни, посвящённую такому другу, он переживает как время, проведённое с ним лично, потому что в это время он думал о вас, общался с вами, смотрел на ваши дела.

Бог тоже любит общаться на языке времени, и Он готов дарить Себя каждому настолько долго, насколько Он нужен. Своим отношением к Нему я показываю, насколько Он мне дорог.

Время никогда не закончится и никогда не придёт тот момент, когда я смогу сказать: «Всё, Господи, я оплатил всю сумму за Твою любовь и праведность, теперь могу заняться своими делами». Любовь мне даётся всегда в обмен на моё время и мои грехи. И чтобы получить вечную Любовь, нужна Вечная жизнь, иначе не будет равноценного обмена.

Бог желает научить нас ценить своё время. Мне не найти оправдания тому, если я это время буду посвящать не Ему. Но я могу взять Бога во всё, что я делаю и чем живу. В любой работе Он со мной, в любом деле любовь является моим движущим мотивом. Я люблю — это значит, что всё моё время принадлежит Иисусу, и Он им управляет. Время — сложный язык любви, но его стоит выучить.

Андрей Карпекин

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.

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