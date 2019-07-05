5 статей для тех, кто хочет иметь семью на 5!

День семьи, любви и верности — как красиво звучит! Но любовь — это не просто чувство, это принцип. В вечную романтику верят, пожалуй, только неженатые и молодожёны. Люди постарше понимают, что семья и любовь — это ежедневный труд, это нежное растение, которое нужно кропотливо взращивать. Читайте наши статьи, и пусть ваша семья будет семьёй на 5!

5 языков любви

В любви мало быть искренним. Нужно уметь объясняться на языке того, кого ты любишь. Нет смысла заваливать человека подарками, если его язык любви — время, проведённое вместе. Как важно похвалить того, кто через похвалу ощущает себя любимым! Одна жена готова порхать на кухне, не ожидая никакой помощи, только потому, что муж принёс ей букет цветов; другая же нуждается в помощи, чтобы чувствовать себя любимой, и никакие букеты тут не помогут. На каком языке говоришь ты? А твой супруг? А дети? Прочитай статью «5 языков любви», и ты станешь лучше понимать себя и окружающих.

5 секретов счастливой семьи

«После обеда папа поручал каждому из нас работу на кухне, а сам уходил с мамой на веранду. Мы знали, что нельзя мешать им. Это было их личное время. Но я любила заглядывать туда и видеть, как папа обнимает маму. Я думала о том, что именно такая любовь будет у меня, когда я вырасту». Дети наблюдают за нами, они строят свои отношения по примеру наших, так что мы ответственны не только за своё счастье, но и за счастье следующих поколений. Вот 5 простых секретов счастливой семьи… и несколько идей для создания романтической обстановки.

Что такое семья, и почему важно её сохранять?

Семья — это и школа, и больница, и мастерская. А ещё — это наш ад или рай. Какой должна быть семья, чтобы её члены летели домой, как на крыльях? Об этом расскажут 5 незамысловатых пунктов статьи «Что такое семья, и почему важно её сохранять?»

Упрёки убивают любовь

Психиатр спросил однажды придирчивую женщину: «Если вы всё время унижаете своего мужа, неужели вы думаете, что он будет любить вас? Когда ему захочется больше узнать о своих недостатках, пусть он пойдёт к психиатру и возненавидит его за то, что тот откроет ему правду. Вы же ни в коем случае не должны позволять себе провоцировать его ненависть». Не знаю, какое влияние эта статья окажет на вас, но лично мне захотелось прикусить язык. Читайте статью «Упрёки убивают любовь», смотрите на себя со стороны и становитесь лучше и счастливее.

Как вернуть уважение в семье

Хватит жаловаться маме на мужа! И подругам тоже! Такое поведение не украшает женщину и заставляет мужчину чувствовать, что его не уважают. Как жене проявить уважение к мужу, а мужу — к жене? Читайте в статье «Как вернуть уважение в семье».

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2019 г.