Уменя есть знакомая девочка Катя. Она очень хорошая, но немного ленивая. Однажды мама сказала ей:

— Дочка, сегодня к нам приедут гости. Я приготовлю вкусный обед, а ты пойди в сад, собери ведёрко яблок. Это первый урожай в этом году, поделимся с друзьями.

— Ой, мамочка, я так устала, пока прибирала в своей комнате, — протянула Катя. — Яблоки висят высоко, нужно трясти ветки. Не хочу. Может быть, ты сама соберёшь?

— Катенька, я не успею всё сделать сама, мне нужна помощь. Ты же моя помощница?

Катя вздохнула и медленно поплелась в сад к большой яблоне. Она любила маму и не хотела её огорчать. Девочка набрала полное ведёрко и понесла его домой. Не дойдя до крыльца, она остановилась и посмотрела на собранные яблоки. Сверху лежало большое спелое краснобокое яблочко. На нём не было никакого изъяна — ни червячок, ни оса не успели его попробовать. Оно так красиво блестело на солнышке, что Катя залюбовалась и улыбнулась.

— Вот какое красивое! Съем его! Это будет мне награда за труд.

Девочка уже хотела взять яблоко, но сама себя остановила:

— Мама всегда говорит, что самое лучшее нужно предлагать гостям.

Она снова взяла ведёрко и пошла дальше. Но через несколько шагов опять поставила его на землю.

— Пойду, найду такое же и его съем!

Катя вернулась к яблоне, долго ходила вокруг дерева и рассматривала ветки — нет ли ещё такого яблочка? Но яблоки все были совершенно обыкновенные, а многие и вовсе зелёные. Такого большого и красивого плода ни на дереве, ни под деревом девочка не нашла.

— Съем всё-таки! — сказала себе Катя и взяла яблоко. А потом снова положила, потому что вспомнила — среди гостей должна быть её любимая подружка Нина. А Нина очень любит яблоки, но живёт с родителями в квартире и своего сада с яблоней у них нет.

— Отложу-ка я это яблочко в подарок Нине. Вот она обрадуется! А у нас скоро ещё поспеют яблоки.

От такой замечательной идеи настроение у Кати поднялось, ведёрко сразу показалось лёгким, и она побежала в дом, чтобы спросить у мамы, чем ещё ей помочь.

Совсем скоро приехали гости, и Катя принесла Нине свой подарок — большущее красное яблоко, перевязанное ленточкой.

— Ого! Оно просто огромное! — удивилась Нина и, откусив, добавила. — А какое вкусное… Спасибо, подружка!

Кате стало так хорошо, радостно и тепло внутри. Когда мы дарим радость другим, она обязательно возвращается к нам.

Роман Селезнев

Художник Елена Юнак

chudostranichki.ru