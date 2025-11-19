Бывает такое, что мама что-то запрещает тебе, а ты обижаешься на неё?

Маша и Лёня — брат и сестра. Лёня младший, но он очень любит гулять с Машей и её друзьями. Ещё бы: эти старшие ребята всегда придумывают что-нибудь интересное. Однажды мама узнала, что дети гуляли на заброшке. Заброшками они называли старые брошенные здания, которых немало было в их городке: полуразвалившееся общежитие, огромная фабрика из красного кирпича, большой не работающий завод…

Когда мама узнала, что дети ходят туда, то сказала:

— Дети, это очень опасное развлечение.

— Да мы осторожно, — протянула Маша.

— Ага, осторожно, — передразнил сестру Лёнька. — В прошлый раз Кирюша так камни со второго этажа вниз кидал, что я перепугался и выбежал на улицу.

— А тебя я вообще гулять с собой больше не возьму, маленький стукач.

— Спокойно. Послушайте меня, — начала мама, — эти здания, хоть и выглядят заброшенными, кому-то принадлежат. Может быть, городу. Представьте, что кто-то придёт к нам домой без приглашения и будет здесь лазить. Вам понравится?

— Сравнила! — недовольно сказала Маша.

— Дочка, когда вы забираетесь на чужую территорию, вы посягаете на чужое. А посягательство на чужое называется воровством. Я категорически против того, чтобы вы гуляли на заброшках. Поняли? Это опасно. Здания находятся в аварийном состоянии, в любой момент может что-то обрушиться.

— Мама, некоторые залезают на крышу старого зернохранилища — вот это опасно. А мы думаем головой.

— Вы, может, и думаете, но ты не учла, что есть люди, у которых с думанием сложно. Ты знаешь, что заброшки, которые вас так манят, привлекают не только вас? То, что вы не встречали там наркоманов или просто сумашедших людей, не значит, что их там не бывает. Просто вам посчастливилось с ними не встретиться. Чтобы ноги вашей больше там не было!

— Мама, ты не понимаешь! Ты скучная и правильная!

— Я вас люблю и забочусь о вас.

Прошло не так много времени, и Маша с Лёней снова оказались в заброшке с компанией друзей. Хотя маме они обещали гулять в парке. Лёня не хотел ослушаться маму, но и без друзей оставаться не хотел. И Маша грозила ему, что, если он проболтается, она больше никуда его с собой не возьмёт. Поэтому мальчик решил, что просто постоит у входа, пока старшие ребята будут лазить внутри. Он слышал их радостные голоса и жалел, что не может быть с ними. Вдруг ребята закричали, но это был не крик веселья, а возглас испуга. Шум, топот, чей-то чужой голос…

С криками ужаса выбежали подростки из здания, а за ними — какой-то небритый худой человек с ножом и бранью.

— Лёнька, бежим! — крикнула перепуганная Маша.

Кто это был? Наркоман, пьяница или сторож, решивший напугать незваных гостей? Этот человек слишком быстро бежал для пьяного и слишком правдоподобно хотел кого-то зарезать, чтобы быть сторожем. Кем бы он ни был, удирая, ребята вспомнили свою «скучную и правильную» маму. Как она была права!

«Господи, спаси!» — молилась про себя Маша. У неё в голове, как лампочки, вспыхнули мамины наставления. Мама говорила, что Бог любит детей даже больше, чем родная мать. К Нему всегда можно обратиться за помощью. Вот Маша и молилась. Ещё Маша вспомнила, что послушание нужно, чтобы дольше жить на земле…

Когда преследователь отстал и девочка отдышалась, то сказала друзьям:

— Ребята, до меня тут дошёл смысл слов пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» (Библия, книга Исход 20:12). Если мы не будем слушаться, то долго не проживём. Я ведь дерзила маме, когда она запрещала гулять на заброшках, думала, что она просто пугает нас. А вон как вышло. Пойдёмте лучше в парк.

И вся гурьба направилась в парк, но их сердечки ещё долго учащённо бились от испуга.

— Я всё маме расскажу, — заревел Лёнька, которого с опозданием накрыли слёзы.

— Я сама расскажу, — решила Ма-ша, — и пообещаю, что больше на заброшку не пойду. Не знаю, как вы, ребята, а я больше там не гуляю.

Все кинулись утешать Лёньку и пообещали ему, что отныне никаких заброшек не будет.

Надежда Масленникова