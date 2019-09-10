Зависть. Симптомы болезни

Современный век принято считать веком нарциссизма. СМИ и социальные сети преподносят иллюзию красивой жизни и поощряют выставление напоказ себя и своих достижений. Мир поклоняется идее бесконечного усовершенствования всего: своего заработка, внешности, жилища. Для многих поводы для гордости стали важнее любви. Общество нас призывает: «Ты должен быть лидером», «Ты должен быть лучшим», «Заслужи любовь». Эти тенденции — словно питательная среда для прорастания семян зависти.

Зависть — это болезненное или неприятное осознание преимуществ другого человека, сопровождающееся стремлением обладать такими же преимуществами. В современном обществе зависть считается пороком, но поощряется, если выступает как «здоровая конкуренция».

Неизменно завистливы те, кто из прихоти и тщеславия желает преуспеть во всём сразу. У них всегда найдётся, кому позавидовать, ибо невозможно, чтобы многие хоть в чём-нибудь их не превосходили.

Ф. Бэкон

Психология зависти включает в себя такие чувства, как никчёмность, беспомощность, злость, стыд, страх, одиночество, притворство и т. д. Если вы считаете, что успехи другого — причина ваших неудач, вы завидуете. Если вы думаете: «Хочу, чтобы у него этого не было», вы завидуете. Если вы хотите навредить кому-то, кого-то унизить, вы завидуете.

Зависть не умеет таиться: она обвиняет и осуждает без доказательств, раздувает недостатки, возводит в преступление незначительную ошибку. Она с тупой яростью накидывается на самые неоспоримые достоинства.

Л. Вовенарг

Если вы думаете: «Хочу так же», — вероятно, вы завидуете.

Если вы склонны к критике, это может быть симптомом зависти.

Зависть развязывает языки, тогда как восхищение их сковывает.

О. Бальзак

Каждый из нас когда-то испытывал зависть, но порой зависть овладевает человеком настолько, что затмевает всё остальное.

Приведём пример. Танину внешность дома часто критиковали, девочку постоянно сравнивали с другими детьми, отвергали, ругали и наказывали, говорили, что любовь нужно заслужить. Таня не была красавицей и поэтому решила все силы направить на совершенствование ума. В подростковом возрасте, когда возникла потребность в общении со сверстниками, Таня не могла найти общий язык с одноклассниками: ведь они были не такими умными. Таня стала высокомерной, недоступной и холодной, её цель — быть лучше других. Весь жизненный путь Тани сопровождался завистью к тем, кто красивее и умнее, чем она, к тем, у кого лучше отношения с родителями.

Зависть есть беспокойство (неудовольствие) души, вытекающее из того, что желательным нам благом обладает другой человек, которого мы не считаем более нас достойным владеть им.

Г. Лейбниц

Конечно, Таниной вины в том, что мать так поступала с ней, нет, но девушка не обязана постоянно жить, снедаемая завистью. В её силах всё изменить.

Десятая заповедь Закона Божьего говорит: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:17). Вера в Бога предполагает, что всё, что мы имеем, происходит от Него. Согласно Своему замыслу Бог даёт каждому то, что нужно именно ему. Все мы уникальны. Когда человек хочет обладать тем, что есть у другого, он противоречит замыслу Творца и стремится к осуществлению своей воли. Именно зависть часто становится причиной жестокости, разрушает человека и отношения между людьми: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое» (Библия, Послание Иакова 3:16). В итоге завистник нарушает заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 22:39).

Основными причинами зависти считаются гордость и лень: гордый не переносит, если кто-то становится выше его или равным ему; ленивый же смотрит на других, злится и завидует, но сам не трудится, чтобы чего-то достичь. Зависть коварна и опасна. Часто мы не осознаём, что движимы ей. И первый шаг на пути преодоления — это признание того, что я завидую.

Только тот может считать себя свободным от зависти, кто никогда не изучал себя.

К. Гельвеций

Недаром Библия призывает нас постоянно «вникать в себя и в учение», анализировать свои чувства и мотивы в свете Закона Божьего.

Есть ли лекарство от зависти? Честный труд и доверие Богу. «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай» (Библия, книга Екклесиаста 9:10), а остальное доверь Господу. Если вы обнаружили, что в сердце притаилась зависть, расскажите об этом Богу и попросите освободить вас от злого чувства. Такие молитвы угодны Богу!

Софья Винокурова, медицинский психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.