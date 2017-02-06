Молитва: барьеры по горизонтали

В предыдущей статье мы коснулись причин, по которым Бог не отвечает на некоторые просьбы, рассмотрев «барьеры по вертикали» во взаимоотношениях человека с Богом. Сегодня речь пойдёт о проблемах во взаимоотношениях людей друг с другом, что также может стать препятствием на пути обретения просимого.

Если вы — обидчик

Пророк Михей передаёт Божье предостережение: «И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо Своё от них на то время, как они злодействуют» (Михея 3:4). Упомянутое злодейство касается именно сферы взаимоотношений с ближними: «А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их…» (Михея 3:2, 3). В русском языке есть соответствующая идиома — «содрать шкуру», которая описывает несправедливость и эксплуатацию.

Барьеры по горизонтали включают в себя и сферу взаимоотношений в семье: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах» (1 Петра 3:7). Нарушение законов супружеской жизни, какой бы грани отношений они ни касались, создаёт препятствия в молитве.

Если вы — потерпевший

Известные слова молитвы Господней — «и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» — рассматривают проблемы во взаимоотношениях с точки зрения обиженного и сопровождаются предостережением: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфея 6:14, 15). Обретение ответов на наши прошения к Господу обусловлены нашим прощением обидчиков.

Обижали ли вы кого-нибудь? Есть ли у кого-либо на вас обоснованная обида? Обижали ли вас когда-либо? Храните ли вы обиду в сердце, злобу, месть? Ответы на эти вопросы во многом определяют наличие барьеров в получении просимого от Господа.

Что же делать? Если вы являетесь обидчиком, необходимо попросить прощения и возместить ущерб (см. Иезекииля 33:14–16; Матфея 5:23, 24). Если вы потерпевший, простите того, кто нанёс вам обиду (см. Ефесянам 4:32); при этом неважно, попросил ли человек у вас прощения — прощать следует во время ближайшей молитвы (см. Марка 11:25, 26). Для примирения нужны двое, для прощения лишь один.

Устраните барьеры по горизонтали и обретайте новые ответы от Господа!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.