Наполеон о Христе

За три с половиной года до ссылки на остров Св. Елены, ещё до начала своего похода на Россию, Наполеон передал русскому послу дипломатическую ноту, содержащую его намерение «стереть русскую империю с лица земли». Ответ посла был такой: «Человек полагает, а Бог располагает». Наполеон вспылил: «Скажите вашему императору, что я и есть тот, кто полагает и располагает!» Пройдёт совсем немного времени, и Наполеон заговорит иначе…

15 октября 1815 г. после длительного плавания пленного Наполеона привезли на остров, где ему суждено было окончить свои дни. Именно там Бонапарт вспомнил о Боге, Которому совсем недавно так дерзко бросал вызов. Находясь в ссылке, бывший император многое обдумал и переосмыслил. Там же написал он мемуары, в которых высказывал свои личные мысли относительно Христа.

Однажды Наполеон спросил генерала Монтолона, последовавшего за ним в ссылку на остров Св. Елены: «Что вы думаете о Христе?»

Монтолон ответил: «Мой господин, я должен признаться, что никогда не задумывался об этом и никогда не размышлял над этим вопросом».

«Тем хуже для вас!» — сказал бывший император и начал излагать давно беспокоящие его мысли: «Во дни моей славы я был в таком почёте у людей, что многие из них с радостью за меня умирали. Но всё-таки требовалось моё присутствие, чтобы вдохновлять солдат идти на смерть. А теперь, когда я нахожусь на острове Св. Елены, кто за меня сражается, кто остался мне верным? Такова судьба великих людей! Какая глубокая пропасть пролегла между моим падением и вечной властью Сына Божьего! Я ещё не умер, но моё дело уже разрушилось, в то время как Христос умер 19 столетий тому назад, а дело Его существует как и в то время, когда Он ходил по этой земле. Он и не думал бояться своей смерти, Он ожидал её спокойно. Он единственный, который после своей смерти остался живым и могущественным. Почти во всех краях земли проповедуется Его Слово, Иисуса любят и Ему молятся… Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и я, — мы были основателями мощных государств, но на чём держалась наша власть? На силе! Иисус Христос основал своё царство на любви, и в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за Него свою жизнь.

Иисус является завоевателем, Который истинно объединяет, не только один народ, но всё человечество с Самим Собой.

Какое чудо! Душа человека со всеми её способностями чувствует тесную связь с существованием Иисуса. И почему? Благодаря одному чуду, которое превосходит все чудеса. Христос есть любовь, и Он хочет эту любовь дать людям и завоевать их сердца, это всё, что Он желает.

И люди отдают Ему сердца! Все завоеватели со всеми их талантами потерпели крушение, ведь покоряя мир, они не обрели ни одного друга. Общение, которое объединяет Иисуса Христа и Его искупленных, — самая святая и могущественная связь… Это меня восхищает прежде всего, и чем больше я об этом думаю, тем больше я уверен в Божественности Христа, я уверен, что Христос не только был человеком, Он был и есть БОГ!» (Цитируется по книге «Беседы императора: Мысли Наполеона о Христе». М., 2001.)

Любопытно, что по возвращении с острова Св. Елены Монтолон стал верующим человеком.

История Наполеона напомнила мне о вавилонском царе Навуходоносоре, который, обозревая красоту построенного им города, сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!»

«Ещё речь сия была в устах царя, как был с неба голос: “тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твоё с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времён пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и даёт его, кому хочет!” Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучён он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвёл глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество — владычество вечное, и Которого царство — в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: “что Ты сделал?” В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство моё, и величие моё ещё более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силён смирить ходящих гордо» (Библия, книга пророка Даниила 4:27–34).

Иногда Бог устраивает людям вынужденные каникулы, чтобы у них появилось время для размышлений не о том, какие они молодцы, а о том, как велик Господь. Дорогой друг, Бог любит тебя ничуть не меньше, чем Наполеона и Навуходоносора. Порой то, что мы называем тяжёлыми временами, является на самом деле возможностью замедлить бег и обратиться к Создателю. Похоже, Наполеон и Навуходоносор усвоили урок. Стоит ли нам ждать «ссылки»? Найдите время для Бога сегодня, не откладывая вопрос спасения на неопределённое время. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 послание коринфянам 6:2).

Подготовила Елизавета Черникова

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Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.