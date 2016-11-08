Молитва: вера

Ещё в детстве я услышал рассказ, как одна супружеская пара, прочитав в Евангелии слова Христа «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдёт» (Матфея 17:20), решилась устроить эксперимент, попросив именно об этом. Наутро, приоткрыв занавеску и увидев гору на месте, жена произнесла: «Я так и знала, что ничего не получится!»

Говоря о молитве, Священное Писание ясно предупреждает: «Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иакова 1:6, 7).

Эти слова апостола содержат важнейшее условие эффективной молитвы: вера. Молящемуся следует победить сомнения — «нимало не сомневаясь»; как пишет апостол Павел, повествуя об Аврааме, «будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное» (Римлянам 4:21).

Мера веры в молитве, согласно учению Иисуса Христа, достигает следующих высот: «Поэтому вам говорю Я: о чём бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили, — и так и будет!» (Марка 11:24, перевод Российского Библейского Общества). Во время молитвы мы призваны верить, что уже получили просимое. Апостол Иоанн в своём послании эту мысль выразил так: «И если знаем, что Он слышит нас, когда мы просим [Его] о чём-либо, знаем [и другое]: стоит попросить у Него что-то — оно уже наше» (1 Иоанна 5:15, перевод под редакцией Кулакова).

Одним из показателей наличия подобной веры является факт выражения благодарности в молитве за получение просимого, когда мы ещё лишь об этом просим: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом» (Филиппийцам 4:6). Прошение сопровождается благодарением.

Напоследок важно указать разницу между верой в Божье всемогущество, Его способность удовлетворить наши нужды в принципе, если Он пожелает, и верой в то, что Он непременно совершит то, что Сам обещал. В процитированных в этой статье отрывках из Библии предметом веры являются именно Божьи обещания — дарование мудрости (Иакова 1:5), потомства Аврааму (Римлянам 4:18–20), вера Божия (Марка 11:23), воля Божия (1 Иоанна 5:14), и т. д. Иными словами, Бог не обещал дать то, чего не обещал!

И, напротив, «Что обещал Бог, то Он исполнит», — гласят слова известной песни. У классика христианской литературы суть вопроса резюмируется так: «Мы можем просить любой дар, который Он обещал; затем мы должны верить, что получаем его, и, в свою очередь, благодарить Бога за то, что уже получили его» (Э. Уайт. Воспитание, с. 258).

Молитесь с верой!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (235) ноябрь 2016 г.