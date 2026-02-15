Христианский кроссворд март 2026

Разгадав криптограмму, вы прочтёте строки из христианского гимна. Чтобы узнать ключ, разгадайте зашифрованные слова из библейских текстов. Пришлите строки, зашифрованные в криптограмме, в редакцию...

