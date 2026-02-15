Христианский кроссворд март 2026

Отгадайте слова и отыщите их на буквенном поле. В скобках указано количество букв в слове. Слова могут изгибаться под прямым углом. Пришлите в редакцию разгаданный филворд до 15 АПРЕЛЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Ответы на кроссворд

Правила розыгрыша призов

