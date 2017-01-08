Много в жизни своей перешёл я дорог,

Так что уж и виски поседели.

Что искал — знаю сам, и ещё знает Бог,

Он дойти помогал мне до цели.

Видел Бог, что уже я изрядно устал,

Глядя в землю искать след кровавый,

И в поддержку мне Духа Святого послал,

Чтоб не смог помешать враг лукавый.

Сотни, тысячи видел я разных следов,

От сандалий, кроссовок, ботинок…

Но в одном лишь я видел застывшую кровь,

Он затоптан, почти что, не виден.

И я понял, что это дорога Христа!

Много лет я искал ту дорогу.

Много лет для меня это было — мечта,

Я нашёл путь, ведущий к чертогу!

И, не веря глазам, на колени я встал,

Осторожно коснулся рукою.

И сквозь слёзы Иисусу тихонько шептал:

«Я, Спаситель, иду за Тобою!

Потерял я когда-то, Спаситель, Твой след,

Но сегодня нашёл его снова.

Он — звезда моя в небе! Средь сумрака свет!

Веры он и надежды основа!

Помоги мне, мой Боже, его не терять,

След кровавый, ведущий в обитель.

Помоги за Тобой в этой жизни шагать,

Мой Творец, мой Господь, мой Спаситель!»

Анатолий Домбай

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.