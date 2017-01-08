Много в жизни своей перешёл я дорог,
Так что уж и виски поседели.
Что искал — знаю сам, и ещё знает Бог,
Он дойти помогал мне до цели.
Видел Бог, что уже я изрядно устал,
Глядя в землю искать след кровавый,
И в поддержку мне Духа Святого послал,
Чтоб не смог помешать враг лукавый.
Сотни, тысячи видел я разных следов,
От сандалий, кроссовок, ботинок…
Но в одном лишь я видел застывшую кровь,
Он затоптан, почти что, не виден.
И я понял, что это дорога Христа!
Много лет я искал ту дорогу.
Много лет для меня это было — мечта,
Я нашёл путь, ведущий к чертогу!
И, не веря глазам, на колени я встал,
Осторожно коснулся рукою.
И сквозь слёзы Иисусу тихонько шептал:
«Я, Спаситель, иду за Тобою!
Потерял я когда-то, Спаситель, Твой след,
Но сегодня нашёл его снова.
Он — звезда моя в небе! Средь сумрака свет!
Веры он и надежды основа!
Помоги мне, мой Боже, его не терять,
След кровавый, ведущий в обитель.
Помоги за Тобой в этой жизни шагать,
Мой Творец, мой Господь, мой Спаситель!»
Анатолий Домбай
Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (237) январь 2017 г.