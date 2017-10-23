500 лет Реформации

31 октября во всём мире отмечается 500-летний юбилей Реформации. Началом этого движения считается день, когда доктор богословия Мартин Лютер прибил к дверям церкви в г. Виттенберге манифест «95 тезисов», в которых утверждал, что человека от греха могут спасти не традиции и обряды, а только вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Имеет ли какое-то отношение Западно-Европейская Реформация к России? Предлагаем вашему вниманию подборку статей о Реформации.

31 октября — День Реформации

Мартин Лютер — это человек, сделавший большой вклад в историю вместе со многими своими единомышленниками. Благодаря этим людям непререкаемый авторитет Римско-Католической церкви, скрывавшей простое и ясное учение Христа за сводами правил и обрядов, перестал быть непререкаемым, благодаря им многие и многие люди увидели истинный свет Слова Божьего, благодаря им Библия, раскрывающая правду о Боге, стала доступна простым людям. Читайте далее>>

Возвращение к Священному Писанию

Самый мрачный из всех периодов истории церкви — это период средневековья, когда централизованная государственная религия достигла высот своего развития и довольно успешно могла подавлять всякие очаги инакомыслия. Однако период церковного средневековья сменился периодом религиозной Реформации. Читайте далее>>

Что изменила эпоха Реформации в Европе

Эпоха Реформации оказала влияние не только на религиозную сферу, но, в первую очередь, изменила мышление жителей Европы: нравственность, отношение к труду и друг к другу. Читайте далее>>

Реформация в России и в Европе: в чём разница?

31 октября 1517 года доктор богословия Мартин Лютер прибил к дверям виттенбергской церкви манифест «95 тезисов», в которых утверждал, что человека от греха могут спасти не традиции и обряды, а только вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Так началась Реформация в западных странах, в результате которой образовалась протестантская ветвь христианства. А как обстояло дело с Реформацией в России? Читайте далее>>

Реформация на Руси

Всему миру известны имена великих реформаторов в Западной Европе — Лютера, Кальвина, Уэсли — основателей протестантских церквей. Однако мало кто знает, что на Руси задолго до этого была осуществлена попытка церковной реформы, которая нисколько не уступала западноевропейской. Зародилась эта реформа в лоне Русской православной церкви и была возглавлена самим московским митрополитом. Читайте далее>>

Влияние Реформации на образование

Одной из сфер жизни общества, на которые оказала влияние Реформация, было образование. Жан Кальвин и другие деятели Реформации считали, что её идеи укоренятся в обществе, только если люди будут читать Библию. Читайте далее>>

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2017 г.