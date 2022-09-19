А как же мои планы?

Синдром Неемана — весьма распространённое явление. Возможно, и вас он не обошёл стороной, а его тягостные симптомы постоянно дают о себе знать. Чтобы начать лечение, нужно правильно поставить диагноз. Итак, проверим себя…

В жизни каждого человека бывают скорби и страдания. В такие моменты христианин ищет помощи и спасения у Бога. Но порой возникает ощущение, что вокруг тебя полная тьма. Выхода из тупика не видно совсем. А Бог как будто молчит, или Его ответ не соответствует твоим ожиданиям. И дальше становится только хуже и хуже.

Но Господь дал нам обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя» (Библия, Послание евреям 13:5). В самых сложных и безнадёжных, как нам кажется, обстоятельствах Он остаётся нашим Помощником и Спасителем. Причина, по которой мы испытываем замешательство от Божьих ответов на наши молитвы и впадаем в отчаяние, заключается в «синдроме Неемана». Это весьма распространённый духовный недуг.

Кто такой Нееман

История Неемана, военачальника сирийского царя, записана в Библии. Нееман «был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу Сириянам; и человек сей был отличный воин, но…» (4 книга Царств 5:1). Было одно но: этот доблестный воин болел проказой. Библейские комментаторы отмечают, что здесь и далее в этой главе — это общее название всех кожных болезней, а не только собственно лепры, болезни Хансена. Так или иначе, но публичному человеку эта болезнь доставляла много неудобств и страданий. И потому, узнав от израильской маленькой девочки-пленницы, служившей его жене, о пророке из Самарии, способном исцелять проказу, Нееман незамедлительно отправляется в путь.

К пророку Елисею Нееман прибывает «на конях своих и на колеснице своей» (4 книга Царств 5:9) и останавливается у входа в его дом. Сирийский военачальник был гордым человеком, но «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать» (Библия, Послание Иакова 4:6). Елисею как пророку было известно, что на сердце у Неемана, и он решил преподать тому урок смирения.

В нарушение канонов восточного гостеприимства Елисей посылает вместо себя слугу со словами: «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твоё у тебя, и будешь чист» (4 книга Царств 5:10), чем вызывает гнев сирийского военачальника. Как закончилась эта история, можно узнать, прочитав всю главу. Нас же интересует реакция Неемана: «Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовёт имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место и, снимет проказу» (4 книга Царств 5:11).

«Вот, я думал…» Ещё до своего приезда к израильскому пророку Нееман составил план из нескольких пунктов, согласно которым должно было произойти его исцеление. Своего рода чек-лист. И когда «что-то пошло не так», когда Елисей поступил вразрез с представлениями Неемана о «протоколе» исцеления, больной испытал разочарование и выразил протест. Это самые первые симптомы синдрома Неемана.

Проявления синдрома Неемана

Человек с синдромом Неемана приходит к Богу с проблемой, уже имея своё понимание, как Он должен помочь, и молится с ожиданием конкретных результатов. Это чем-то напоминает визит сотрудника к генеральному директору с подготовленным ежегодным планом работ, чтобы завизировать его.

И когда человек вот так является к Богу с заранее подготовленным планом действий для Него, Он берёт этот план и в правом верхнем углу аккуратно ставит Свою визу. А знаете, что там написано? «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои» (Библия, книга пророка Исаии 55:8).

А дальше Бог начинает действовать по Своему плану, как Знающий конец от начала, чем вызывает у страдающих синдромом Неемана растерянность, страх, гнев и ощущение безнадёжности. Это ведёт к дальнейшему ропоту и может закончиться «кораблекрушением в вере», как это случилось с израильским народом, вышедшим с Моисеем из Египта. «Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа, Бога вашего, и роптали в шатрах ваших, и говорили: Господь, по ненависти к нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб отдать нас в руки Аморреев [и] истребить нас; куда мы пойдём?» (книга Второзаконие 1:26–28).

Синдром Неемана вызывает искажённое представление о Боге. Его любовь воспринимается как ненависть. Его молчание — как безразличие. А Его ответы — как угроза: «Он повёл меня и ввёл во тьму, а не во свет» (Библия, книга Плач Иеремии 3:2).

Один из библейских героев, Иов, тяжело перенёс синдром Неемана. Исцелившись, он прозрел и засвидетельствовал: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя» (Библия, книга Иова 42:5).

Поговорим о профилактике

Существует ли надёжная профилактика синдрома Неемана? Да, при помощи Библии можно выработать необходимый иммунитет. Но сами по себе приведённые ниже библейские тексты работать не будут. Их необходимо активировать личными отношениями с Богом, ежедневно на практике познавая Его характер, учась доверять Его промыслу.

Итак, вот эти библейские тексты.

«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Гос-подь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (книга пророка Иеремии 29:11). Ни нам самим, ни нашим родным и друзьям ничего не известно о намерениях Бога относительно нас. И намерения эти, какими бы нелогичными и непонятными они нам порой ни казались, направлены нам во благо, чтобы мы имели надежду на будущее. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 послание коринфянам 10:13). В обстоятельствах, которые могут казаться невыносимыми, нам нужно твёрдо держаться мысли, что Бог допустил эти испытания, хорошо зная запас наших сил и веры. И выход у Него для нас есть всегда из самой безнадёжной ситуации. Просто выход может находиться в другом месте, а не там, где мы привыкли его искать. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Послание римлянам 8:28). Бог активно взаимодействует с любящими Его, чтобы неблагоприятные обстоятельства превратить для них во благо.

«Мы познали любовь Божию к нам и доверились ей», — написал апостол Иоанн в одном из своих посланий. Будем же и мы познавать ежедневно Его любовь и учиться доверяться ей.

Роман Земцов

Бог ведёт своих детей не ведомыми им путями, но Он не забывает и не покидает тех, кто доверяется Ему. Он разрешил, чтобы Иов подвергся испытаниям, но Он не забыл его. Он допустил, чтобы возлюбленный Иоанн был сослан на необитаемый остров Патмос, но Сын Божий посещал его, и видения, полученные им там, изобилуют картинами бессмертной славы. Бог допускает, чтобы Его народ подвергался испытаниям, ибо, проявив преданность и послушание, он духовно обогатится, послужит источником силы для других… Столь жестокие испытания нашей веры и заставляют думать, что Бог, наверное, забыл о нас, но в действительности они приводят нас к Христу, чтобы мы могли сложить все свои тяготы у Его ног и вкусить тот мир, который Он посылает нам вместо страданий.

Из книги Эллен Уайт «Патриархи и пророки»

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