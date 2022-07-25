Вы готовы к суду?

Представьте, что, возвращаясь домой, вы нашли в почтовом ящике повестку в суд. Думаю, первая мысль будет: что я сделал? По какой причине меня вызывают в суд? Я не нарушал закона! Но что, если вы действительно нарушили закон и вам предстоит держать ответ перед судом? Вам понадобится человек, хорошо знающий закон, чтобы он представлял ваше дело в суде.

Радуйтесь! Наступил час суда!

В Библии мы находим весть о том, что на небе начался суд, на который приглашены все жители Земли. Как ни странно, эта весть названа в Библии Евангелием («Евангелие» означает «Благая весть»)! В книге Откровение мы читаем: «И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку и народу; и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (14:6).

Закон — основание суда

Любой суд призван выявить, был ли нарушен закон. И любой суд совершается лишь на основании закона. Что же лежит в основании Божьего суда? Очевидно, Божий Закон. К сожалению, все мы являемся нарушителями этого Закона, «потому что все согрешили (т. е. нарушили Закон) и лишены славы Божьей» (Библия, Послание римлянам 3:23). Но в чём тогда благая весть? Ведь суд — это всегда страшно и неприятно, тем более что это Божий суд, а мы виновны перед Богом. Благая весть в том, что на этом суде Судья на нашей стороне, и Он хочет, чтобы все люди были спасены.

Защитник, Посредник, Первосвященник

Но как нам предстать пред Судьёй? Нам нужен защитник — тот, кто будет вместо нас представлять наше дело. Нам нужен посредник. И, слава Богу, что такой Посредник у нас есть! В Библии мы читаем: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 послание Тимофею 2:5). Иисус стал человеком и «во всём уподобился братиям (то есть нам), чтобы быть милостивым и верным Первосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи народа» (Библия, Послание евреям 2:17).

Иисус Христос — это посредник между человеком и Богом. Каждый живущий на земле может через Него обращаться к Богу напрямую и быть услышанным и принятым. Иисус Сам говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6). Есть ли необходимость искать другого человека, который мог бы поговорить с Богом о нас? Думаю, что нет.

Иисус — наш Ходатай, именно через Него мы получаем не только прощение, но и очищение от грехов: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (Библия, 1 послание Иоанна 1:9).

Иисусу — наш грех, нам — праведность Христа

Когда мы признаёмся перед Богом в наших грехах, Иисус берёт их на Себя, а вместо них даёт нам Свою праведность. Происходит обмен. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (Библия, 2 послание коринфянам 5:21).

Признавая, что Иисус Христос принёс Себя в жертву за наши грехи, и предоставляя Ему роль посредника между нами и Богом, мы можем быть уверены, что на Божьем суде будет только свидетельство о прекрасной жизни нашего Спасителя, и эта Его совершенная жизнь будет считаться нашей. В Библии это называется словом «благодать»: мы ничего не сделали, чтобы заслужить Божью милость; Бог любит нас несмотря ни на что. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Библия, Послание ефесянам 2:8,9).

Какой он, суд Божий?

В 8 главе Евангелия от Иоанна есть история, которая очень хорошо иллюстрирует Божий суд. К Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и сказали: «Учитель! Эта женщина нарушила Закон и достойна смерти. Что ты скажешь?» Конечно, они не заботились о справедливости, они хотели поймать на слове Иисуса, чтобы Его обвинить. По иудейскому закону женщина должна была умереть. Иисус на обвинения людей ответил: «Кто из вас без греха, первым брось в неё камень». После этих слов пристыженные обвинители разошлись. Женщина осталась один на один с Иисусом. Иисус сказал ей: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Евангелие от Иоанна 8:10, 11).

Женщина оказалась на суде Божьем и получила оправдание. Иисус взял её грех на Себя и дал ей Свою праведность, Он умер за неё на кресте несколько месяцев спустя. «Иди и не греши» звучало не как повеление, но как подтверждение того, что она может теперь жить без греха! В этой истории Иисус выступил одновременно как защитник виновного человека и как Судья. Он сказал: «Я не осуждаю тебя!» И Дух Святой дал женщине силу жить новой жизнью.

Если сегодня вы испытываете чувство вины, если вам кажется, что Бог далёк, если вы чувствуете, что грех поработил вас и вы не способны сказать ему «нет», хочу вас обрадовать: для вас Бог совершил великое искупление, и сегодня у вас есть Спаситель, Которому вы можете открыть своё сердце и доверить все переживания. И Он, верный Своему слову, услышит вас и простит ваши грехи. Он даст Святого Духа, чтобы вы могли жить новой жизнью!

А можно на суд без посредника?

А если я пожелаю обойтись без посредника? Я и так неплохой человек, много добра делаю. Библия однозначно говорит, что «все согрешили» (Послание римлянам 3:23), «нет праведного ни одного» (Послание римлянам 3:10). Вы ведь помните, что на суде нас будут сравнивать не с опустившимся соседом (относительно него мы, может, очень даже неплохи), но с Законом Божьим? Вы готовы предстать перед этим Законом без Посредника?

Что же будет, если мы сегодня откажемся от того, чтобы Иисус был нашим посредником на суде? Апостол Павел сказал об этом так: «Ибо если мы, получив познание истины (то есть знание о жертве Иисуса Христа и о Его служении как Первосвященника), произвольно грешим (или упорствуем, не желая принять прощение и очищение), то не остаётся более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников» (Библия, Послание евреям 10:26, 27).

Мы видим, что суд неизбежен. С Посредником или без Него. Доверим ли мы Иисусу быть нашим представителем на суде или пожелаем предстать перед Богом со своей «праведностью»? В первом случае человек получает прощение, очищение от греха и жизнь вечную. Во втором случае грешника ждёт осуждение на вечную смерть. Друзья, выбор Бог оставил за нами. Этот выбор определит нашу участь.

Бог уже совершил всё для нашего спасения, и сегодня нам остаётся лишь принять великий дар в лице Иисуса Христа, Который оставил славу Небес, поклонение святых Ангелов, пришёл в наш грешный мир, чтобы умереть за грехи каждого жителя Земли, и, воскреснув, стал нашим Первосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи наши. Каким будет ваш отклик? Изберите жизнь, верою положившись на нашего Ходатая и Первосвященника, на Его заслуги и жертву, и да благословит вас Господь.

Камиль Хайрутдинов

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.