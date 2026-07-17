Я хочу Тебе верить сильней и сильней с каждым днём.
С небывалым восторгом смотреть на Всесильные руки,
Обещанья Твои повторяя в минуты разлуки,
Ожидая, когда же меня заберёшь Ты в Свой дом…
Я хочу Тебе верить сильнее и твёрже в пути,
Доверяя Тебе каждый шаг, каждый вдох, каждый выдох.
Даже если надолго Себя Ты сокроешь из вида,
По примятой ногами траве дай без страха идти.
Я хочу Тебе верить сильней и полней, чем вчера,
Даже если с обеих сторон — две стены коридора,
Если страшно и больно, и кажется: выход не скоро,
Знать, что воля Твоя для меня и мудра, и добра.
Я хочу Тебе верить настойчиво, пылко, любя,
Чтобы вера моя все на свете крушила преграды,
Чтобы силы отнять у болезни, у смерти, у ада!
Я хочу Тебе верить и с верою встретить Тебя.
Светлана Теребилина
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