Я хочу Тебе верить сильней и сильней с каждым днём.

С небывалым восторгом смотреть на Всесильные руки,

Обещанья Твои повторяя в минуты разлуки,

Ожидая, когда же меня заберёшь Ты в Свой дом…

Я хочу Тебе верить сильнее и твёрже в пути,

Доверяя Тебе каждый шаг, каждый вдох, каждый выдох.

Даже если надолго Себя Ты сокроешь из вида,

По примятой ногами траве дай без страха идти.

Я хочу Тебе верить сильней и полней, чем вчера,

Даже если с обеих сторон — две стены коридора,

Если страшно и больно, и кажется: выход не скоро,

Знать, что воля Твоя для меня и мудра, и добра.

Я хочу Тебе верить настойчиво, пылко, любя,

Чтобы вера моя все на свете крушила преграды,

Чтобы силы отнять у болезни, у смерти, у ада!

Я хочу Тебе верить и с верою встретить Тебя.

Светлана Теребилина

Вы ищете Бога? Продолжайте! А чтобы суета не отвлекла от добрых намерений, оформите подписку на бумажную версию «Сокрытого Сокровища». Тогда газета для души ежемесячно будет ждать вас, чтобы не позволить забыть о ГЛАВНОМ. Не откладывайте. Вы можете оформить подписку на газету «Сокрытое Сокровище» на сайте Почты России. Перейти на сайт подписки