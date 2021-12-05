Открытие центра поддержки добровольчества состоялось в Заокском на базе Адвентистского университета

На церемонии открытия центра министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин и заместитель главы администрации Заокского района Ульяна Михайлова перерезали красную ленточку.

Обращаясь к гостям мероприятия и волонтёрам, Алексей Давлетшин отметил, что открытие ЦПД Заокского района послужит развитию волонтёрского движения во всём районе.

На церемонии открытия наградили студентов и преподавателей Заокского адвентистского университета, задействованных в проведении Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и добровольцев, которые принимают активное участие в развитии волонтёрского движения в Заокском районе.

Руководитель ЦПД Заокского района Сергей Григораш представил гостям и волонтёрам приоритетный проект центра: «Заокский — здоровый муниципалитет». В рамках этого проекта «Волонтёры за ЗОЖ» будут проводить в предстоящем году много различных мероприятий и акций с целью оздоровления жителей района и вовлечения их в здоровый образ жизни.

Отдел информации ЗАУ

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