Чем второе пришествие отличается от китайской Пасхи

Для многих выражения «до морковкина заговенья», «когда рак на горе свистнет», «до китайской Пасхи» и «до второго пришествия» кажутся синонимичными. Так говорят о чём-то, чего ждать всю вечность, что никогда не произойдёт. Действительно ли это что-то нереальное?

Никогда или очень нескоро?

В Китае Пасху официально не празднуют, поэтому выражение «до китайской Пасхи» употребляется, чтобы подчеркнуть несбыточность, нереальность или невозможность каких-то событий.

Свистит ли на горе рак? Нет. Раки вообще не издают звуков (за редким исключением). Кроме того, обычная среда обитания раков — вода, и нормальный рак без посторонней помощи на горе никак не окажется.

Заговенье — последний день перед постом, когда можно есть молочную и мясную пищу. В заговенье обычно ели много, жирно и вкусно. Поэтому соединение слов «заговенье» и «морковка» — это шутливая форма, чтобы сказать о чём-то невозможном.

Лично мне как-то обидно, что выражение «до второго пришествия» попало в этот ряд синонимов. Причём, случилось это давно, ещё до прихода к власти атеистов. О Втором пришествии Христа как о чём-то далёком и почти нереальном говорили люди, называвшие себя верующими. А вы? Относите ли вы себя к числу верующих? Если да, то что вам известно о Втором пришествии?

Первое и второе пришествия

Праздник Рождества Христова все знают, и многие с радостью отмечают. Так люди вспоминают ПЕРВОЕ пришествие Иисуса Христа в этот мир. В Библии мы можем прочитать слова апостола Павла о том, что в первый раз Христос пришёл в этот мир, чтобы взять грехи людей на Себя и дать каждому человеку будущность и надежду. Там же мы читаем, для чего Христос обещал прийти вновь: «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Библия, Послание евреям 9:28).

Иисус придёт опять!

Интересно читать о том, что Христос явится во второй раз. Кого-то это может удивить. Возможно, и вы слышите об этом впервые. Но это вовсе не секрет и не тайна. Христос, живя на земле, неоднократно говорил ученикам, что придёт опять: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от Иоанна 14:2, 3). Когда (уже после Своего воскресения) Иисус возносился на небеса, произошло следующее: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Библия, книга Деяния Апостолов 1:9–11).

Мы заметим это событие?

В Библии достаточно подробно описано, как Христос придёт во второй раз, чтобы мы не стали жертвами обмана. Иисус явится с небес. «Если скажут вам: «вот, [Он] в пустыне», — не выходите; «вот, Он в потаённых комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:26, 27). «Се, грядёт с облаками, и узрит Его всякое око…» (Библия, книга Откровение 1:7). Итак, второе пришествие Христа невозможно будет пропустить. Это будет видимое событие. Более того, это будет слышимое событие: «И пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Евангелие от Матфея 24:31).

Когда и как это будет?

Нам не дано знать ни дня, ни часа: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 25:13). Итак, дату нам не сообщили, но предупредили, чтобы мы не расслаблялись. Почему же Второе пришествие Христа многими воспринимается как то, что произойдёт очень нескоро или вообще не произойдёт? Возможно, секрет кроется в том, с какими событиями будет связано Второе пришествие.

«Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими до́лжно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламенённые небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» (Библия, 2 послание Петра 3:10–12). Человеку свойственно инстинктивно отдалять от себя то, чего он боится или чего не хочет. Происходит некое отрицание, потому что так удобнее и спокойнее жить. Однако при чтении Священного Писания мы сталкиваемся с текстами, которые призваны нас насторожить:

«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого; …Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Евангелие от Матфея 24:37–42).

«Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Библия, книга Откровение 22:12).

«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придёт, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 5:1–4).

Тать — это вор. Воры не предупреждают о своём визите. Они застигают людей врасплох. Таким неожиданным будет Второе пришествие для тех, кто находится «во тьме», как пишет апостол Павел. Только зачем находиться во тьме, когда Бог посылает всем свет?! Бог не скрыл от людей Своих планов и намерений.

Второе пришествие Христа — одна из важнейших тем Библии. Только в Новом Завете о нём говорится около 250 раз, то есть в каждом двадцать пятом стихе. На каждое пророчество из Ветхого Завета о Первом пришествии Христа (которое празднуют в Рождество) приходится восемь пророчеств из Нового Завета о Его Втором приходе на землю. А кто об этом знает? Тех, кто пытается говорить о Втором пришествии, нередко называют фанатиками и крутят пальцем у виска. Наверное, так же смеялись над Ноем, строившим перед потопом ковчег. Возможно, тогда выражение «до потопа» с иронией использовали в значении «никогда». Но потоп всё-таки пришёл.

Второе пришествие Христа — это неминуемая реальность. Мы можем предпочитать не думать о нём, отгораживаться от всякой информации на эту тему, но это событие неотвратимо.

А страшилки будут?

Согласно библейскому описанию, Второе пришествие Христа будет связано с катастрофическими явлениями, что может внушить страх. Но апостолы описывают день Пришествия Иисуса с радостью и надеждой. Действительно, для кого-то Второе пришествие — это время страшного суда, тогда как для верующих людей — это исполнение их надежд и воплощение их веры. Тот, кто избрал Иисуса Христа своим Богом и Спасителем, будет исследовать Писание, творить добро, соблюдать заповеди и с радостным волнением ожидать Второго пришествия! В тот великий день одни будут говорить «горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Библия, книга Откровение 6:16, 17). Другие же, радостно простирая к небу руки, «скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:9).

Будешь ли ты по-прежнему относиться ко Второму пришествию Христа, как к китайской Пасхе и свистящему на горе раку? Или прислушаешься к тому, о чём говорит Бог со страниц святой Библии?

Алексей Третьяков

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.