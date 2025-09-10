Что вы сказали?

Почему, вместо того чтобы найти причину для радости и благодарности, мы склонны искать повод для недовольства и ропота?

Мы стоим на берегу Иртыша, ожидая прибытия парома. Мы не просто стоим, мы наслаждаемся мгновениями жизни.

Погожий июньский день. Небо синее-синее. Не спеша, неторопливо плывут по небу, как ладьи, белоснежные облака. Яркое солнце брызжет своим ослепительным сиянием, щедро одаривая нашу землю и светом, и теплом.

О чудо: небо отражается в воде. Ну как тут не вспомнить с детства любимое мною стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева!

В небе тают облака,

И, лучистая на зное,

В искрах катится река,

Словно зеркало стальное…

Эти натянутые между небом и землёй струны звучат светло и юно, наполняя сердце вдохновением.

А паром тем временем причаливает к берегу. Паромщик молодой и сильный, в ярко-оранжевом жилете. Он раздаёт команды водителям: машин много. Пассажиров он просит подняться и занять свои места в специально отведённом месте, которое я называю верхней палубой. Такой вот порядок, такие правила.

Все ждут отправления, но паром не двигается. Среди пассажиров нарастают возбуждение, ропот, недовольство и даже гнев. Из рубки раздаётся строгий голос капитана:

— Паром отчалит только тогда, когда все пассажиры поднимутся на верхнюю палубу. Женщина в синей кофточке, выйдите из машины и займите своё место.

Женщина в синей кофточке не слышит.

И тут на нашей верхней палубе начинается невообразимое: на реке — штиль, а на верхней палубе — шторм.

Сидящий рядом со мной мужчина лет пятидесяти выступает вперёд и кричит паромщику:

— Да что это такое?! Почему не отправляете паром?! Я буду жаловаться, я буду писать… Это издевательство: комары, мошки, жара! И мы должны всё это терпеть?!

— Все торопятся, у всех дела, что за произвол? — включается женщина с подведёнными, как у Нефертити, глазами.

— Это просто ужасно! Сделали бесплатный проезд и позволяете себе издеваться над людьми! — кричат другие пассажиры.

Досталось и женщине в синей кофточке. Наконец-то до неё достучались, и она поднялась к нам на верхнюю палубу. Теперь накинулись на неё:

— Сидите там в прохладе с кондиционером, а мы тут из-за вас страдаем!

Женщина в синей кофточке почему-то обвинила во всём паромщика и новые правила:

— Раньше всегда все оставались в машинах, — сказала она.

— Раньше мне тоже было восемнадцать. Времена меняются и порядки тоже, — урезонила её женщина лет шестидесяти.

Молодые люди, парни и девушка, молча наблюдали за происходящим. Пожилая женщина-казашка печально вздыхала. Мне было очень стыдно. И вот на какое-то мгновение воцарилась тишина, и я услышала свой голос:

— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города, — процитировала я из библейской книги Притчей.

— Что? Что вы сказали? — переспросила женщина, похожая на Нефертити.

Я повторила:

— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города.

— Скажите ещё раз, — просит недавно выступавший мужчина.

Я вновь повторила:

— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города.

— Какие замечательные слова, какая мудрость! — сказал мужчина.

Все притихли, все задумались: людям стало стыдно за свои слова, за своё поведение, за свою несдержанность.

— Всего несколько минут занимает наше плавание с одного берега на другой, — начала я, — и в целях безопасности для нашего же блага мы должны соблюдать установленный порядок. Целый день паромщик выполняет одну и ту же работу на жаре, на холоде, а мы совсем не жалеем его, мы даже нападаем на него.

— Это его работа, мы все работаем, — сказал кто-то.

— Да, — сказала я, — мы все работаем. Но мы должны беречь друг друга. Врач — больного, а больной — врача, учитель — ученика, а ученик — учителя. И если бы люди так поступали, тогда легче было бы жить и люди были бы счастливее.

Женщина, по всей видимости, учительница, одобрительно закивала головой, а я продолжала делиться содержимым своего сердца:

— Люди, мы перестали замечать красивое, Божественное, мы перестали радоваться солнышку, теплу, облакам, реке, парому, вот этим весело щебечущим ласточкам. Каждый из нас имеет свой кров, постель, еду. А ведь тысячи людей сейчас, именно сейчас, всего этого лишены.

Пассажиры сидели, слушали и молча кивали головами. Они позволяли мне говорить, и я говорила:

— Мы нетерпеливы и при малейшем поводе обвиняем друг друга, хотим писать жалобы президенту, губернатору. Где-то сейчас люди гибнут, голодают, страдают. А мы тут сгораем от недовольства, ропота и нетерпения: мошки, комары, жара…

— О, вы правы, — сказал мужчина. — Три года назад я работал в Магадане. Вот там мошки — это да, света белого не видать! Мы все опухли от их укусов: сядешь есть, а они везде, невозможно с ними бороться, вот так и глотаешь их вместе с едой. А это что? Так, мелочь, — он уже смеялся, он уже успокоился, да и не только он.

— Ну, вот и причаливаем, — сказала женщина-учительница. — И стоило мне так ругаться, не лучше ли было, как тут говорилось, просто потерпеть и помолчать.

Женщина-казашка сидела и молча слушала, за это время она несколько раз сложила и разложила на коленях свой платочек. В её глазах я видела радость — наверное, от того, что всё так мирно закончилось.

Женщина с глазами Нефертити вдруг подошла ко мне и радостно сказала:

— Спасибо вам. Мы все сейчас приедем в свои дома, наполненные позитивом. Позвольте мне обнять вас.

Конечно, разве я могу быть против? Мы обнялись, и все поспешили на берег к своим родным, чтобы поделиться с ними радостью, миром и, как сказала женщина, позитивом и счастьем.

Любите друг друга, мои дорогие друзья, и живите так, как написано в Слове Божьем. В Послании к колоссянам 3:12–15 мы читаем: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

Цените каждое мгновение, любуйтесь восходами, закатами, восхищайтесь картинами великого Художника, будьте довольными и благодарными. Пусть ваша жизнь звучит подобно песне.

Ольга Гопп, г. Салехард