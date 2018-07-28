«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8-11).

Четвертая заповедь Божьего Закона повелевает человеку покоиться каждый седьмой день, каждую субботу. Слово “суббота” – по-еврейски “шаббат” – обычно переводят как “покой”. Но буквальный смысл его – “остановиться”, “прекратить”.

Четвертая заповедь обращает нас ко времени сотворения нашей планеты. Вторая глава книги Бытие начинается со слов: «Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал». “Совершил” означает “прекратил” дело. И далее: «почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:2,3).

Почему Бог благословил седьмой день от начала творения? Для чего или для кого это было нужно? Небу и земле, морю и всем его обитателям это не было нужно. Деревьям, птицам и животным этот особый день тоже был не нужен. Но в сотворенном мире был еще человек. Он был отличен от всего творения, потому что был создан по образу и подобию Бога. Человек был создан последним. И все, что было сотворено до него, было для него. Бог приготовил прекрасное место обитания и все необходимое для жизни человека. Но «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея 4:4). Человек, созданный по образу и подобию Бога, чтобы быть тем, кем он создан, нуждается в общении с Богом. Свой первый день человек провел в общении с Творцом. Ради этого Всевышний прекратил дела Свои и благословил седьмой день для человека.

Все мы каждый день работаем: одни учатся, другие работают на производстве, в учреждениях, занимаются домашними делами. Мы живем в определенном ритме. И прервать его нелегко. Но Всевышний прекратил дела Свои и повелевает так поступать и нам. Он возвел эту обязанность в ранг святыни, вписав это повеление в Божий Закон: «ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмой почил» (Исход 20:11). За шесть дней Господь сотворил наш мир, а в день седьмой почил. И в память об этом мы празднуем субботу. Шесть дней делай всякие дела твои. Седьмой день посвяти осмыслению того, Кто сотворил небо, землю, море, сушу и все, что в них, и даровал тебе жизнь. Современные люди страдают именно потому, что их жизнь проходит в постоянной суете, которая настолько захватывает их, что они давно потеряли из виду смысл своего существования.

Четвертая заповедь о субботе повелевает человеку помнить о начале. Никто и ничто не должно затмить память о начале всего, о Боге, создавшем нас. Многие говорят: “Я помню о Боге каждый день”, “Я праздную субботу в своем сердце каждый день”. Получается, что четвертую заповедь Бог дал для тех, кто только иногда, в определенный день вспоминает о Боге? Слово Божье говорит: «и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» (Второзаконие 6:5-7). Заметьте, все это не только должно пребывать в душе, его нужно внушать своим детям. Дальше идут следующие слова: «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Второзаконие 6:8-9). Нам нужно помнить Божьи слова каждый день, нам нужно руководствоваться ими каждый день, совершая наши повседневные дела. Но день субботний предназначен для особого поклонения Богу, для видимого поклонения Творцу, а не только для поклонения в сердце.

Когда люди хотят увековечить память о каком-нибудь важном событии, они назначают праздник в этот день, и это является гарантией, что это событие не будет забыто и последующими поколениями. В мае мы отмечали 60-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы чествовали тех, чьими усилиями эта победа была достигнута, но это никак не означает, что мы не должны помнить о них и в другие дни. А что бы вы сказали человеку, который заявляет: “Зачем нам праздник Победы, мы каждый день помним об этом событии”? Этот день нужен, потому что он объединяет нас в общей радости одержанной победы и укрепляет наше осознание важности этого события. Отмечая этот праздник, люди выражают свое несогласие с войной и желание жить в мире.

Соблюдая субботний день, человек выражает свое почитание Бога как Творца. И этот день, отделенный для поклонения Богу-Творцу, нужен человеку, потому то он, будучи благословленным Самим Богом, открывает человеку новые возможности, новые горизонты, то, что невозможно увидеть, находясь во власти наших привычных дел. Это можно сравнить с тем, как человек, который постоянно копает свой огород, видит только землю под ногами, но однажды он выпрямляется, поднимает голову и видит над собой простор неба. День Господень отличается от других дней, как небо отличается от земли.

Покой в этот день – это не праздное безделье, а созерцание Бога. «Дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я – Господь, освящающий их» (Иезекииль 20:12). С самого начала творения Бог освятил этот день Своим присутствием. Когда мы признаем это, тогда у нас будет желание проводить нашу жизнь в святости. То, что Бог отличил седьмой день от других, не означает, что только в этот день Бог посещает нас, но, напротив, наш Творец захотел, чтобы мы жили в ритме сотворения (шесть дней творения, день покоя, шесть дней дел, день покоя, и так далее), чтобы мы постоянно помнили о Том, Кто дает нам жизнь, и о Том, Кто освящает нас. Если мы не святим субботний день, мы теряем благословение, которым Бог благословил этот день.

Слово Божье говорит: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой» (Второзаконие 5:12). Пусть Господь даст нам правильное понимание требований небесной заповеди, чтобы мы могли свято хранить субботний день так, как заповедал Господь. Потому что «все, что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего прибавлять – и от того нечего убавить; и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицем Его» (Екклесиаст 3:14).

Отделите Ему время, о котором Он просит, и небесные благословения изольются на вас. Задумайтесь над прекрасными словами, сказанными в адрес верных Божьих последователей: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить: то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» (Исаия 58:13,14).

И. Суманова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июль 2005 г.