Детские молитвы на разные случаи

«Ты кормишь птичек и зверей, Ты кормишь взрослых и детей. Тебя, Господь, благодарю за пищу вкусную мою. Аминь». Когда мой шестилетний сынок прочитал эту детскую молитву, то быстро выучил её и теперь с удовольствием молится так перед едой. Вот несколько коротких молитв в стихах, которые могут понравиться и вам.

Молитва при пробуждении

Рано глазки открываю

И к Тебе, Господь, взываю.

С добрым утром! С новым днём!

Слушаться хочу во всём,

Волю лишь Твою творить,

Добрым и счастливым быть.

Молитва о семье

Господь, храни моих родных

В руках заботливых Своих,

Во всех делах благословляй,

На добрый путь их направляй.

Молитва перед едой

Спасибо, Господь, за заботу!

Спасибо за хлеб и за воду,

За тех, кто готовит с любовью!

Пусть будет еда на здоровье!

Молитва после плохого поступка

Бог, я плохо поступил,

И Тебя я огорчил,

Ты очисть меня от зла,

Чтобы творить Твои дела.

Молитва перед сном

Я устал, я спать ложусь

И Тебе, мой Бог, молюсь.

Пусть прекрасный ангел Твой

Охраняет мой покой.

Дорогой друг, помни, что молитва — это разговор с Богом как с другом. Совсем не обязательно учить что-то наизусть, чтобы поговорить с Ним. Ты можешь обратиться к Богу простыми словами, рассказать о том, что тебя печалит, тревожит. Ты можешь сказать спасибо за всё доброе, что есть в твоей жизни. Помни: Господь всегда рад тебе. Он не бывает слишком занятым или слишком уставшим. Он всегда ждёт тебя! Не забывай о молитве!

Елизавета Черникова

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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.