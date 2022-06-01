Детские молитвы на разные случаи

«Ты кормишь птичек и зверей, Ты кормишь взрослых и детей. Тебя, Господь, благодарю за пищу вкусную мою. Аминь». Когда мой шестилетний сынок прочитал эту детскую молитву, то быстро выучил её и теперь с удовольствием молится так перед едой. Вот несколько коротких молитв в стихах, которые могут понравиться и вам.
Молитва при пробуждении
Рано глазки открываю
И к Тебе, Господь, взываю.
С добрым утром! С новым днём!
Слушаться хочу во всём,
Волю лишь Твою творить,
Добрым и счастливым быть.
Молитва о семье
Господь, храни моих родных
В руках заботливых Своих,
Во всех делах благословляй,
На добрый путь их направляй.
Молитва перед едой
Спасибо, Господь, за заботу!
Спасибо за хлеб и за воду,
За тех, кто готовит с любовью!
Пусть будет еда на здоровье!
Молитва после плохого поступка
Бог, я плохо поступил,
И Тебя я огорчил,
Ты очисть меня от зла,
Чтобы творить Твои дела.
Молитва перед сном
Я устал, я спать ложусь
И Тебе, мой Бог, молюсь.
Пусть прекрасный ангел Твой
Охраняет мой покой.
Дорогой друг, помни, что молитва — это разговор с Богом как с другом. Совсем не обязательно учить что-то наизусть, чтобы поговорить с Ним. Ты можешь обратиться к Богу простыми словами, рассказать о том, что тебя печалит, тревожит. Ты можешь сказать спасибо за всё доброе, что есть в твоей жизни. Помни: Господь всегда рад тебе. Он не бывает слишком занятым или слишком уставшим. Он всегда ждёт тебя! Не забывай о молитве!
Елизавета Черникова
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Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.