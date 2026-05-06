Эгоисты не всегда впереди

Иногда говорят, что наглость — второе счастье. Но так ли это? Дядя Эрик, который побывал во многих странах, рассказал любопытную историю, приключившуюся с ним в Индии.

Мы были беженцами: старались скорее покинуть страну, в которой началась война. Горными дорогами мы добрались из Бирмы в Индию, где на границе нас поселили в лагерь для беженцев. Мы ночевали в больших бараках, а во время завтрака нам объ-

явили: «Приготовьтесь! Отъезд в 8:30! Мы пришлём грузовики и автобусы, которые отвезут вас на вокзал, откуда вы сможете бесплатно добраться в любую часть Индии». Мы были так рады, что захлопали в ладоши. Вскоре во двор въехали два грузовика. Их невысокие борта были закрыты брезентом. Сидений не было.

И тут оживились эгоисты. Знаешь, кто такие эгоисты? Это те, кто думает о себе, но мало беспокоится о других. Эти люди, увидев грузовики, закричали:

— На них поедем мы! Мы первые! Пустите нас!

— Хорошо, поезжайте. Мы дождёмся следующей машины, — ответили мы.

Мы наблюдали, как те, кто понаглее, толкались и ругались, залезая в грузовики и рассаживаясь в кузове. Машины тронулись. Но не успели они ещё скрыться из виду, как во двор въехали три новеньких пассажирских автобуса с мягкими сиденьями. Мы усадили женщин впереди и поближе к окнам, спокойно погрузили вещи, позаботились о том, чтобы всем было удобно, и не спеша отправились в путь. Через восемь километров мы обогнали те самые два грузовика. Их пассажиры, увидев нас, закричали:

— Остановитесь! Мы пересядем к вам в автобусы!

Но водитель не стал останавливать автобус. И тогда я вспомнил библейский текст: «Так будут последние первыми, и первые последними» (Евангелие от Матфея 20:16). В нашем случае вышло именно так. Они прибыли на станцию на два часа позже нас, когда все лучшие места были выкуплены.

Мой друг, не спеши быть первым, расталкивая других. Всегда заботься о тех, кто рядом. А Господь позаботится о тебе.

По книге Эрика Б. Хеа

«Небоскрёбы»

