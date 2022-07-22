Если твоё сердце жаждет покоя, помолись:

Иисус Христос, Сын Божий, я прихожу к Тебе, потому что Ты пригласил меня, сказав: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые». Ты обещал успокоить. Господи, я очень нуждаюсь в этом успокоении. Ты знаешь тревоги и переживания моего сердца. В моей жизни столько суеты и гонки. Возможно, я занимаюсь не тем, чем Ты хочешь, чтобы я занимался. Господь, Ты предлагаешь взять Твоё иго и говоришь, что оно легко. Я хочу испытать это. Открой мне волю Твою, Твои мечты обо мне и моей жизни. Я верю, что Твои планы обо мне гораздо лучше моих собственных. Я желаю жить так, чтобы это было приятно Тебе, чтобы то, чему я посвящаю время и силы, приносило мне и окружающим радость и удовлетворение. Я доверяю свою жизнь Твоему мудрому руководству, потому что сам я не справляюсь: я гневаюсь, раздражаюсь, не успеваю, огорчаю близких… Прости, Боже, грехи мои по великой милости Твоей. Учи меня, поддерживай, веди. Дай быть чутким и внимательным к тихому доброму голосу Святого Духа, Который наставляет на путь истинный. Помоги мне полюбить Библию — выражение Твоей воли. Сделай её понятной для меня. Дай обрести радость и мир в Тебе. Во имя Иисуса Христа молитва моя. Аминь.

Вы можете сказать Богу своими словами то, что тревожит, не даёт покоя. Откройте Ему своё сердце со всей искренностью, и вы почувствуете, что значит «как камень с сердца». И будет, как в стихотворении Лермонтова:

С души как бремя скатится,

Сомненье далеко —

И верится, и плачется,

И так легко, легко…

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Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.