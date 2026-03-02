Голгофа — это место возвращения.

Похищенное Бог Себе вернул.

На том холме свершилось искупление.

Оплачена цена за всю вину.

Голгофа — это место победителя,

Того, кто хочет встать под Божью кровь

И в жизнь свою принять любовь Спасителя,

Отдав себя в ответ на ту любовь.

Голгофа — это место, где улажены

Вопросы бед, болезней и грехов.

Голгофа и сейчас доступна каждому.

Она освобождает от оков.

Там, на Голгофе, знамя возвышается,

Где сатане Христос сломал хребет.

Лишь на Голгофе грешники спасаются.

Другого места не было и нет.

Голгофа — Божий дар для погибающих.

Нам не измерить эту благодать.

Бог Праведный, Святой есть Бог Спасающий!

Как можно эту милость отвергать?!

Голгофа — это место неприятное.

Здесь Агнец Божий ко кресту прибит.

Горячей, липкой кровью всё запятнано…

Истерзанного тела страшен вид…

Ты не из любопытства здесь окажешься.

Сюда придёшь, когда захочешь жить.

Ты припадёшь к кресту, в крови измажешься

И сможешь здесь прощенье получить.

Ты здесь оставишь всё своё величие,

Всю значимость свою и все права.

Здесь происходит встреча с Богом личная,

И здесь звучат особые слова.

Лицом к лицу с Иисусом здесь встречаются.

Глаза в глаза. Здесь нужно только так.

Здесь наши покрывала все снимаются.

Здесь происходит самый важный шаг.

Ты не уйдёшь отсюда, друг, по-прежнему.

Голгофа в сердце след оставит свой.

Ты тоже станешь агнцем, кротким, нежным.

В глазах — смиренье, а в душе — покой.

Тот, для кого то место неизвестное,

Тот, для кого Голгофа не мила,

Кто не хотел войти вратами тесными,

Кто обойти распятье пожелал,

Тот не познает счастье возвращения,

Тот новой жизни не постигнет суть.

Тот побоится Божьего решения

И вскорости с пути решит свернуть.

Тот никогда не будет победителем.

Победу обретают на кресте…

А мимо каждый день проходят зрители.

И те, кто знает много о Христе.

Но слышен голос вновь с креста Голгофского.

«Взойди сюда!» — святая кровь зовёт.

Голгофа — это вся любовь Отцовская.

Бог ждёт Своих. Он знает, кто придёт.

Светлана Теребилина

