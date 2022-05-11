О чём и как поговорить с взрослеющим ребёнком

Когда дети взрослеют, родители стараются передать им свой опыт, всё самое ценное, что извлекли из жизни. Казалось бы, всё очень просто: родитель имеет опыт и может его передать, а молодое поколение нуждается в ориентирах и должно жадно внимать. Но такая картина передачи опыта скорее исключение, чем правило. Чаще молодые ребята не готовы слушать родителей, а родители не могут передать то, что имеют. Как быть?

Насколько дети нуждаются в наших наставлениях? Проведённый мной среди молодых людей 12 – 25 лет опрос показал, что не только взрослые, но и дети заинтересованы в таких беседах. На пороге самостоятельной жизни их волнуют вопросы выбора профессии, определение своего призвания, поиск спутника жизни.

Пятнадцатилетняя Настя нуждается в помощи в выборе профессии: «Мои родители не могут сказать, что мне делать. Они считают, что каждый выбирает свой путь сам…» Не нужно решать за ребёнка, но поговорить, рассмотреть варианты, взвесить «за» и «против» разных перспектив нужно (тем более, если подросток сам просит о помощи).

Определившиеся с профессией жаждут услышать секреты, которые помогут найти человека, с которым можно строить совместное будущее. Сложности во взаимоотношениях взрослых навели Ксению на серьёзные размышления о правильном выборе: «Как до замужества увидеть недостатки избранника, и как с ними уживаться? Как поддерживать отношения в браке несмотря на занятость на работе?»

Не остались без внимания и мировоззренческие вопросы. Девушка пишет: «Хотелось бы услышать о важности Бога в нашей жизни, о том, как устроена жизнь. Как принимать поражения и идти дальше?»

«Было бы неплохо поговорить о том, как родители справлялись с апатией и каким-то душевным томлением», — считает Веня, затрагивая эмоциональную сферу.

Судя по запросам молодых людей, спектр тем для доверительной беседы широк. Нас, взрослых, готовы слушать, и есть много поводов для общения. Остаётся самый непростой вопрос: а как это делать? И когда наступает тот период, когда взрослый должен усадить ребенка и «вложить» в его голову всё самое важное?

Мировоззрение человека активно формируется с 18 месяцев до 14 лет. В дальнейшем оно может подвергаться изменениям, но они не будут столь значимы. Выходит, душепопечительные беседы обретают значимость гораздо раньше того периода, который мы привыкли называть взрослением. Культура общения взрослого и ребёнка закладывается в самом раннем возрасте. Именно тогда взрослый оттачивает свой навык говорения и прививает ребёнку привычку слушать. Идя дорогой, ложась, вставая, не упускайте возможности делиться с детьми своими ценностями. Не забывайте при этом, что личный пример лучше сотни бесед.

Один из отцов рассказывал, как, готовя вместе с сыном на заднем дворе дома, говорил о том, на что стоит обращать внимание в общении с девушками. В неформальной обстановке зрелый мужчина рассказывал молодому человеку, какие подводные камни могут возникнуть во взаимоотношениях. Думаю, вы догадываетесь, что юноша не только слушал отца, но и поделился своими опасениями, не боясь быть высмеянным.

Юмор — один из прекрасных способов затронуть щекотливые вопросы. Некоторым именно юмор помог снизить напряжение в обсуждении с взрослеющими сыновьями вопроса поллюций, прыщей. «Папа, — написал в мессенджере своему отцу юноша, — моя девушка обиделась и молчит, как мама. SOS! Напиши, что делать». Здесь уже молодой человек в остроумном сообщении вызывает отца на доверительный разговор.

Каких ошибок следует избегать взрослым в общении с детьми? На этот вопрос ответили опрошенные молодые люди. Соня: «Хочется услышать слова поддержки, а не осуждения. Пусть это будут наставления, а не нравоучения». «Это должен быть разговор на равных», — считает Катя.

Более того, для детей большую ценность имеют не отстранённые беседы о правильных поступках, а то, «как они (родители) решали эти вопросы». Это порой самое непростое для родителя. Рассказ о своих поисках пути и ошибках — это вызов для взрослого, потому что он боится потерять авторитет и уважение в глазах ребёнка, отказаться от «мнимой респектабельности», открыть своё несовершенство.

Один из родителей интуитивно нашёл ещё один важный приём для бесед об этических нормах. Он вёл беседу о важных для него принципах, используя примеры знакомых подростку ребят. Это не вызывало сопротивления у юноши (говорили ведь не о нём, а о Вите С.), а родителю позволило узнать мнение ребёнка и поделиться своими мыслями по этому поводу. Много раз, рассуждая о поступках других ребят или героев фильмов, этот отец опосредованно делился своими принципами и ценностями. Ребёнок, чувствуя себя безопасно в такой беседе, мог выражать своё мнение и слышать альтернативное.

Некоторые молодые люди признаются, что с удовольствием послушали бы не только родителей, но и других взрослых, специалистов в своей сфере. Что ж, такие возможности тоже важно использовать. Найдите тех взрослых, чьи ценности схожи с вашими и кого дети готовы слушать. Не ревнуйте, а воспринимайте это как преимущество.

По материалам статьи Марии Вачевой

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