7 статей, которые позволят понять истинное значение Пасхи

Ещё немного, совсем чуть-чуть, и весенний день наполнится радостными голосами: «Христос воскрес!» Улицы будут убраны, зазеленеет свежая травка. Лица людей тоже озарятся светлым чувством. Что такое Пасха для тебя? Давайте сегодня пойдём дальше крашеных яиц, куличей и кладбища. Посмотрим, что такое настоящая Пасха…

Что такое праздник Пасхи?

Почему иудеи празднуют Пасху 14 Нисана независимо от дня недели, а католики и православные ориентируются именно на воскресенье? Как к нам пришла Пасха в том виде, в каком мы её знаем? Как Христос просил праздновать Пасху? Статья непременно заставит вас задуматься! Что такое праздник Пасхи?

Моя Пасха

Привыкнув к радостному весеннему празднику с его вкусными и красивыми символами, автор статьи однажды открыла Библию, а вместе с ней и истинное значение Пасхи. Оказывается, этот праздник появился задолго до распятия и воскресения Христа. Иисус праздновал Пасху со Своими учениками в четверг, за день до распятия, а не в воскресенье. Пасхальные дни называли опресночными, и в это время не только не пекли куличей, но и не готовили ничего из дрожжевого теста. Пасхой называли не творог с изюмом, а принесённого в жертву ягнёнка. Откройте для себя истинное значение великого праздника со статьёй «Моя Пасха».

Как праздновать Пасху?



Пасха от исхода из египетского плена до самого Второго пришествия Иисуса на землю — какая она? Этот праздник прошёл через века и тысячелетия! В чём его смысл и значение для нас, живущих в XXI веке? Читайте Как праздновать Пасху?

История и символы Пасхи

Слово Пасха означает: «перескочить и не задеть», или «пройти и не затронуть». Немного странное название для праздника, не так ли? Какова же его история? Читайте в статье История и символы Пасхи

Воскресение или реинкарнация?



Христос воскрес! А зачем Ему было воскресать, если душа и так бессмертна? Или всё же не бессмертна? Что ждёт нас после смерти? Какую надежду воскресение Христово даёт нам? Ищите ответы в статье Воскресение или реинкарнация?

Почему не все христиане празднуют Пасху?

Разве может христианин не праздновать Пасху? Это ведь Божье установление! Все христиане (и даже иудеи) празднуют Пасху, но расходятся во мнениях о том, в воспоминание о каком событии должен совершаться праздник. Что празднуешь ты и осознанно ли сделал свой выбор? Традиции — доброе дело, если они не противоречат истине. Итак, истина о Пасхе… Почему не все христиане празднуют Пасху?

20 стихов о жертве Иисуса Христа

Подборка из 20 библейских текстов направляет нас к Книге книг — Библии, а вместе с ней и к Спасителю Иисусу, взявшему на Себя грех мира и ставшему истинной Пасхой.Читайте 20 стихов о жертве Иисуса Христа

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2019 г.